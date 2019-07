¡Nos casamos! ¿Contratamos a una 'wedding planner'?

Hola queridos lectores, soy Priscila Llorens, una amante de las bodas y wedding planner a nivel nacional. Lifestyle me ha brindado la oportunidad de poder escribir sobre este maravilloso mundo y yo estoy encantada de poderlo hacer ya que como profesional del sector me encanta poder compartir todas las experiencias y anécdotas de mis bodas, además de todo mi know how para futuros novios e interesados.

Tanto tu pareja como tú, puede que veáis innecesario contratar los servicios de un wedding planner el día de vuestra boda porque pensáis que la ilusión y el entusiasmo conjunto podrán con toda la organización ya que creéis saber perfectamente como queréis que sea vuestro día. Pero del dicho al hecho... ¡hay un trecho!

A medida que pasan los días empiezan las dudas, el estrés... y es cuando os acabáis dando cuenta de que la decisión de contratar a una wedding planner es una de las mejores acciones que podéis hacer para una correcta organización, dado que os supondrá un ahorro de tiempo, dinero y os permitirá disfrutar del proceso, sabiendo que todo está controlado.