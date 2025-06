El conjunto estampado de Amelia Bono que vas a querer en tu maleta si te vas a la playa en junio

Durante el mes de junio se suele producir la primera estampada de españoles que se van de vacaciones. Si tú eres una de esas afortunadas y en los próximos días pones rumbo a la playa, estás de enhorabuena, Amelia Bono, ha encontrado el conjunto playero más original, cómodo y estiloso que necesitas en la maleta. Lo mejor de adelantar las vacaciones a junio además de que los destinos vacacionales no están tan saturados como en julio/agosto es que las temperaturas son suaves pero no extremadamente altas, y con esto mente no se nos ocurre mejor estilismo que un combo top + pantalones como el de la influencer madrileña.

Y es que si alguien sabe de versatilidad a la hora de vestir esa es Amelia, la influencer se ha afianzado con los años en uno de los referentes de estilo más seguidos por las españolas, sobre todo mujeres +40 que buscan inspirarse con el mix perfecto de prendas elegantes-casuales y toques low-cost tanto en el día a día como para eventos más especiales. En clave verano, ella también tiene un máster ya lo vimos hace poco más de un mes cuando se escapó a Isla Mauricio con amigas y nos puso los dientes largos con el bikini triángulo que mejor sienta, ahora desde Madrid nos ha descubierto un conjunto que nosotras nos imaginamos en cualquier playa de la costa nacional este mes.

El conjunto de Amelia Bono ideal para la playa

A la hora de hacer maletas de vacaciones la clave siempre es apostar por prendas que no ocupen mucho espacio, que sean fresquitas y que te puedas en varias ocasiones, eso es justo todo lo que este conjunto consigue, además de funcionar en clave 'total look', puedes probar a combinar los pantalones por su parte con un bañador como parte de arriba al salir de la playa y el top con una falda globo para una tarde en el chiringuito.

Top de algodón fruncido con estampado geométrico, de Maksu (85 euros)

Top de algodón fruncido con estampado geométrico. Maksu

Top de estilo 'cropped' sin mangas y estructura abullonada. Se presenta en un estampado multicolor con algunos de los colores del 2025: amarillo mantequilla, azul bebé y marrón entre otros.

Pantalón ancho de algodón con estampado geométrico, de Maksu (120 euros)

Pantalón ancho de algodón con estampado geométrico. Maksu

Los pantalones tienen un talle alto y caída fluida que estilizan al máximo, o lo que viene a ser el diseño favorito de Amelia por su efecto tan favorecedor.

En este domingo caluroso en Madrid Amelia ha optado por combinarlo con unas sandalias de tacón marrones, pero funciona igual de bien con sandalias planas, alpargatas de cuña o zapatillas.