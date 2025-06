Amelia Bono nos ha chivado de donde son sus vaqueros maxi campana más buscados

Las tendencias que marcaban los 70 inspiran las propuestas de este año. Desde el éxito indiscutible del crochet al retorno de las minifaldas, las sandalias de plataforma o los estampados psicodélicos. Aunque sin duda alguna son los pantalones de estilo campana, emblemas de aquella década, los que parecen alzarse con el primer puesto del ránking sobre el asfalto. Y por culpa de Amelia Bono necesitamos unos vaqueros maxi campana como los suyos. ¿La buena noticia? Que nos ha chivado de donde son.

Si el fin de semana os hablábamos del look de concierto de Amelia Bono, ahora ya sabemos de donde son sus vaqueros. El punto más trendy del outfit lo ponen los jeans acampanados con bajo deshilachado de la firma ‘Show Me Your Mumu’. De aire setentero, este tipo de vaquero estiliza la figura y aporta un extra de sofisticación sin perder comodidad. Este fin de semana, el británico Ed Sheeran ha congregado a más de 70.000 personas en un espectáculo de música y psicodelia donde Amelia Bono lo dio todo con look, y ahora ya podemos copiarle los vaqueros.

Los vaqueros maxi campana de Amelia Bono

Con una silueta muy favorecedora, de tiro alto, ajustados hasta la rodilla y amplitud en la parte inferior con la que consiguen potenciar la figura y alargar visualmente las piernas, han logrado captar la atención de las que más saben de moda. Asimismo, resultan mucho más elegantes que otras opciones más ceñidas al cuerpo, de ahí que su elección para ocasiones más formales o sofisticadas sea una apuesta segura. Unos vaqueros perfectos para las mujeres más bajitas, como nosotras o Amelia Bono, porque estilizan al máximo con un 'efecto piernas infinitas'.

Berkeley Bells de Show Me Your Mumu (138,40 euros)

Vaqueros campana. Show Me Your Mumu

Recientemente han sido dos rostros icónicos, uno de la gran pantalla, Anne Hathaway, y otro de las pasarelas, la popular Victoria Beckham, las que han demostrado su poder en el street style, pero la lista es interminable.