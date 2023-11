Cuando he visto este look setentero de María Pombo no he podido evitar llamar a mi mejor amiga para ir a Maje y copiarlo

María Pombo es consciente que ha conquistado nuestro armario con el outfit de top transparente y vaqueros de madre que ha llevado recientemente. Y como quiere seguir influenciando nuestro vestidor, esta vez se ha ido de fiesta con sus amigas María García de Jaime y Alejandra Navarro con un total look setentero para ser toda una dancing queen. Porque después de dejarnos enamorados de los jeans con detalles en los bolsillos, ahora nos ha hecho llamar a nuestra mejor amiga para ir a la tienda más cercana de Maje a por el top y los vaqueros campana que nos ha enseñado en su última publicación de Instagram. Y si todavía no la has visto (y estás tardando), se trata de un top negro con dos tirantes a un hombro, que te puede funcionar para un outfit diurno a la perfección, y unos vaqueros acampanados con mucho vuelo y movimiento. Indiscutiblemente, ha hecho que nos sintamos en la época de los años 70 o, por lo menos, nos ha recordado a los estilismos de Meryl Streep en Mamma Mía, que tanto nos gustan.

Sus seguidores no han dudado en comentar lo guapa y favorecedora que está. Y es que la combinación de top negro y vaqueros es un clásico que las expertas en moda utilizan día sí y día también, pero de distintas maneras. Sin embargo, los detalles son los que marcan la diferencia en el estilo de María Pombo: elegante, pero sin dejar atrás las tendencias del momento. Solo las chicas más modernas y atentas a lo que se lleva en el streetstyle sabrán cómo replicar este look de manera óptima. Y, si esta noche de sábado tienes intención de ir de discoteca o pub, estamos seguros de que serás testigo de muchas propuestas estilísticas similares a la que nos ha hecho la influencer.

Top negro de tirantes, de Maje (85 euros)

Top negro de tirantes. Maje

Vaqueros acompañados, de Maje (235 euros)

Vaqueros acampanados. Maje

Una vez más, María Pombo nos ha dado una lección de moda y ha hecho que nos volvamos locas con un top que siempre viene bien y un pantalón vaquero de lo más original. Mi amiga me ha confirmado que viene conmigo a Maje para comprar todo el look. ¿Te unes a este estilismo?