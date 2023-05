Laura y Anita Matamoros nos han creado la necesidad de tener una hermana solo para vestirnos a juego con estos ideales conjuntos de Maje

Si alguien sabe de complicidad entre hermanas son ellas. Anita Matamoros ha empezado la semana dándonos envidia a todas y disfrutando de unos días mágicos en Ibiza junto a su hermana Laura Matamoros, de la mano de la marca Maje Paris para conocer las novedades que la firma presenta para este verano. La influencer ha viajado a la paradisiaca isla balear tras haber disfrutado de un finde de desconexión en Ávila junto a otras amigas e influencers, como Anna Ferrer Padilla, Alba Díaz o Loreto Sesma, la futura mujer de Willy Bárcenas. Las hermanas Matamoros han jugado a las combinaciones y nos han dejado locas con sus estilismos de Maje que, aunque a simple vista puedan parecer iguales, son muy diferentes y se ajustan a la perfección al estilo de cada una de ellas. Laura y Anita han jugado con los vestidos, se han vestido a juego y nos han demostrado que, en ocasiones, la moda puede crear vínculos tan potentes como la sangre.

Anita ha optado por una opción más arriesgada y juvenil, con top rosa de manguitas abullonadas y falda blanca con una gran apertura lateral, que estiliza mucho sus piernas y que se puede fruncir de diferentes formas con un lacito, al igual que el top. La influencer decidió completar su look con sandalias rosas, también de Maje y con el icónico bolsito de Jacquemus "Le Bambino Long". Laura, por su parte, prefirió una opción más desenfada y optó por un vestido —de estampado inverso al look de su hermana— con cuerpo de manga corta, falda midi fluida y guiño a una de las tendencias del verano gracias a los cut out que la prenda tiene en la cintura, que estilizan y aportan frescura al look. En cuanto a los complementos, la hija mayor de Kiko Matamoros se decantó por unas sandalias negras con un sutil detalle dorado en el dedo y por un bolsito shopper de ante de Maje Paris, decorado con flecos.

Vestido largo con estampado de palmeras, de Maje (335€)

Vestido largo con estampado de palmeras Maje

Top corto con estampado de palmeras, de Maje (195€)

Top corto con estampado de palmeras. Maje

Falda midi abierta. Maje

Bolso M de piel bordado con tachuelas (235€)

Bolso M de piel bordado con tachuelas Maje

Le Bambino Long, de Jacquemus (790€)

Le Bambino Long. Jacquemus

Sandalias de plataforma, de Maje (235€)

Sandalias de plataforma Maje

Y es que nos hemos enamorado tanto de estos looks que necesitamos conseguirlos y ser la gemela de moda de nuestra hermana, nuestra mejor amiga o de quien sea.