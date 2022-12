Amelia Bono se va de puente con el look de aeropuerto con vaqueros campana que no falla nunca con zapatillas

Amelia Bono se ha ido de puente con su familia, a las cinco de la mañana ya estaba en el aeropuerto para coger un avión. Y aunque de momento no sabemos el destino, apostamos que a un lugar frío por los abrigos que llevaban sus hijos en el Stories que ha subido ella a Instagram. Lo que está claro, es que aunque no vemos el calzado que lleva Amelia Bono, seguro que ha apostado por zapatillas como su marido e hijos, aunque si va a un sitio de frío, nosotras nos hubiéramos llevado unas botas UGG mini tan en tendencia como las de Paula Echevarría o unas botas altas como las de Carmen Lomana. Lo que está claro es que ha apostado por unos vaqueros de campana, jersey negro, abrigo verde y sombrero de fieltro negro con tachuelas. Porque sin duda, Amelia Bono además de ser una de las mujeres mejor vestidas de España, es una fan incondicional de los pantalones vaqueros de campana. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar antes de irse de viaje en el Día de la Constitución Española, mientras nosotras estamos aquí trabajando y leyendo a Corinna Larsen y el motivo por el qué rompió su relación con el Rey Juan Carlos.

Amelia Bono es una amante de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. En color blanco y corte palazzo, estilo baggy desgastado, clásicos skinny en negro.... Sus apuestas son muy versátiles, y eso es precisamente lo que cautiva al público, aunque si tuviéramos que destacar una silueta entre todas ellas, a la que recurre con más frecuencia, sin duda hablaríamos de los pantalones vaqueros estilo campana, los vaqueros perfectos para chicas bajitas.

Look de aeropuerto de Amelia Bono. FOTO: @ameliabon

Ya tengas 30 o 50 años, o seas una chicas bajita o alta, los vaqueros campana son los que más estilizan siempre. Sí el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros de campana son los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas. Aunque, obviamente, también a las más altas. Por algo es uno de los favoritos también de Victoria Federica o Carmen Lomana. Porque son eternos en el armario de las chicas y mujeres que mejor visten, por eso nos acompañan todo el año, pero en otoño se vuelven indispensables para llevar con botines y botas, y Sara Carbonero también es una gran fan como Amelia Bono.