¿Cuánto cuesta el bolso de Hermès de piel de avestruz que Georgina Rodríguez no deja tocar ni a 'las queridas'?

Georgina Rodríguez es una de las celebrites más conocidas a nivel mundial y es que acaba de lanzar la nueva temporada de su reality de Netflix 'Soy Georgina', posicionándose de entre las 10 docu-series más vistas en España estas últimas semanas, y no es para menos. Es toda una referente de moda para muchas amantes de la industria, pues siempre va a la última, incluso adelantándose a las tendencias que las grandes firmas de moda lanzan al mercado, como fue el caso del pantalón pitillo, en el que lució unos pantalones pitillo junto con botas muy altas, un look de lo más en tendencia que hemos visto este invierno pasado. Además, de cara a la primavera, la hemos visto con un vestido que promete convertirse en viral, pues la celebrity Georgina Rodríguez lucía espectacular con un vestido 'cut out' en blanco para un día agotador de trabajo que combinó con unas sandalias planas en dorado junto con un bolso maxi en negro. Pero, ¿cuánto cuesta el bolso de Hermès de piel de avestruz que Georgina Rodríguez? Seguid leyendo porque os vamos a contar la historia que hay detrás de esta pieza de lujo para coleccionistas.

Tal y como se comenta en el reality, Georgina Rodríguez ha pasado de vender bolsos de lujo a coleccionarlos, y es que es toda una amante de los bolsos de firmas como Louis Vuitton, Prada, Loewe, Dior, Chanel y Hermès, entre otros muchos, luciéndolos con looks de lo más rompedores, sexys y muy elegantes, como el look que llevó para su viaje al Festival de Venecia, en el que lució una espectacular falda ajustada midi en tonos rojizos y morados junto con una camiseta negra, un look de lo más sencillo cuyo protagonista se lo llevó el bolso maxi en rojo de Hermès. Georgina Rodríguez siente debilidad por la moda de lujo y, en concreto, por los bolsos de Hermès y así lo pudimos ver en uno de los episodios de su reality, en el que hace un unboxing del modelo 30 Birkin junto a sus 'queridas', a quienes no dejó tocarlo con las manos, pues este bolso es un sueño cumplido para ella. Se trata del diseño más exclusivo de la firma francesa y cuesta nada más y nada menos que 340 mil euros y está confeccionado a mano con piel de avestruz en gris, un bolso que desprende glamour, sofisticación y poder que cuenta con una lista de espera de lo más larga.

Este bolso de piel de avestruz en gris es un sueño para Georgina Rodríguez y para todas las amantes de la moda y bolsos de lujo.