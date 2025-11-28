Cuenta atrás en París: los vestidos de Alta Costura que Eulalia de Orleans-Borbón podría llevar en el Baile de Debutantes

París ya tiene puesta la mirada en una de sus noches más emblemáticas: el Baile de Debutantes, la cita que reúne cada año a jóvenes de la realeza, la aristocracia y las familias más influyentes del mundo. Este sábado, el histórico Hotel Shangri-La, antiguo palacio del príncipe Roland Bonaparte, volverá a convertirse en un escenario de cuento para recibir a las debutantes seleccionadas por Ophélie Renouard. Entre ellas, destaca un nombre español que ya está generando titulares antes de pisar la pista: Eulalia de Orleans-Borbón.

La joven —hija de Álvaro de Orleans y Antonella Rendina, y ahijada del Rey Emérito— se ha convertido en una de las participantes más esperadas de esta edición. Y aunque la expectación por su debut es máxima, hay un detalle que acapara prácticamente toda la conversación: el vestido que elegirá para abrir el vals.

Hasta ahora, Eulalia no ha confirmado cuál será su diseño final, pero sí ha compartido con sus seguidores las pruebas que ha realizado en el atelier parisino de Tony Ward Couture, dejando entrever varias opciones deslumbrantes.

Las pruebas de Alta Costura que están revolucionando París

Durante los últimos días, la debutante ha posado con hasta cinco vestidos distintos, todos firmados por Tony Ward Couture y todos con un nivel de artesanía que confirma que será una de las protagonistas de la noche.

Uno de los diseños que más impacto ha generado es un vestido nude empolvado, con una falda voluminosa, bordados de ramas heladas y un romántico escote off-the-shoulder. El movimiento de la cola y la luminosidad del tejido lo convierten en una opción majestuosa, perfecta para un debut de este calibre.

También ha sorprendido un espectacular vestido verde esmeralda, ceñido al cuerpo, con manga larga y bordados plateados que recorren el tejido como si se tratara de un jardín nocturno. Una propuesta poderosa que destaca frente a las tonalidades más clásicas.

Otra alternativa que ha probado es un vestido blanco marfil, de líneas puras y silueta princesa, donde la falda en A y el brillo sutil del tejido aportan una elegancia casi nupcial. Es la opción más minimalista, pero precisamente por eso, una de las más favorecedoras. En el repertorio también aparece un diseño azul hielo con transparencias bordadas, de caída ligera y estética moderna, ideal para una debutante que mezcla tradición y juventud.

Un misterio que se desvelará al bajar la icónica escalera

La tradición del Baile de Debutantes mantiene en secreto el vestido elegido por cada participante hasta el último instante: el momento exacto en el que la debutante baja la gran escalera del Shangri-La del brazo de su cavaliere. En el caso de Eulalia, la expectación se multiplica porque mañana estará acompañada por Albert Windsor, miembro de la familia real británica.

Entre bordados, colas majestuosas y diseños que parecen sacados de un sueño, Eulalia tiene ante sí varias opciones capaces de convertirla en una de las imágenes más icónicas de esta edición.

Solo queda esperar unas horas para descubrir cuál de estos espectaculares vestidos de Alta Costura será el elegido para sellar su debut en una noche que promete marcar un antes y un después en su historia social y mediática.