Lourdes Montes y Tana Rivera deslumbran en el bautizo de Nicolás con dos looks de firma española que ya arrasan en Sevilla

El bautizo de Nicolás, el hijo pequeño de Fran Rivera y Lourdes Montes, ha reunido este viernes en Sevilla a familiares y amigos muy cercanos de la pareja. La ceremonia, cargada de significado para el torero y la diseñadora, se celebró en un templo con especial vínculo para la familia. Pero, más allá de la emoción del momento, si algo ha acaparado miradas han sido los dos estilismos protagonistas de la jornada: el de Lourdes Montes, impecable y sofisticada, y el de Tana Rivera, que ha apostado por una de las firmas españolas más en auge del momento.

Lourdes Montes: elegancia atemporal con un traje de terciopelo burdeos

Para un día tan especial, Lourdes Montes ha vuelto a demostrar su maestría a la hora de vestir eventos familiares. La diseñadora apostó por un traje de terciopelo burdeos de Mirto 1956, un look impecable, refinado y perfecto para ceremonias de invierno. El dos piezas, compuesto por una chaqueta de solapa marcada y un pantalón recto ligeramente acampanado, destaca por su patrón limpio y su aire sofisticado. El terciopelo, tejido estrella de la temporada, aporta luminosidad y una textura rica que eleva cualquier outfit sin necesidad de añadidos.

Lourdes con su hijo. GTRES

La sevillana acompañó el conjunto con unos salones en punta, pendientes discretos y un maquillaje muy natural que resalta su mirada. Con su melena suelta y ondulada, Lourdes se mantuvo fiel a su estilo clásico, elegante y sin estridencias, demostrando que un traje de calidad —bien cortado y en un color protagonista— puede ser la opción perfecta para este tipo de celebraciones.

Tana Rivera: un look bicolor de Himba Collection que marca tendencia

La otra gran protagonista de la jornada ha sido, sin duda, Tana Rivera. La hija de Eugenia Martínez de Irujo ha dado una lección de moda apostando por un total look de Himba Collection, la firma creada por Tomás Páramo y María García de Jaime, que se ha convertido en referencia absoluta dentro del panorama nacional por sus cortes limpios, colores potentes y prendas atemporales.

Tana Rivera. GTRES

Para el bautizo, Tana eligió un conjunto bicolor en tonos burdeos y teja formado por tres piezas: la chaqueta Caro, el chaleco Whip y el pantalón Tiger, todo confeccionado en España. La combinación de colores, muy en línea con las tendencias de este invierno, crea un contraste visual moderno y a la vez elegante, ideal para eventos de día.

La chaqueta, de corte asimétrico y cierre de doble botón, aporta estructura y movimiento al look. Bajo ella destaca el chaleco en tono teja, una prenda clave que rompe la monocromía y añade frescura al conjunto. El pantalón, con ligera tendencia abombachada y tiro alto, estiliza la figura y aporta ese toque contemporáneo que tanto caracteriza a Himba.

Tana Rivera. GTRES

Tana completó el outfit con unas sandalias negras de tacón y un clutch dorado, demostrando que los looks formales pueden interpretarse de forma mucho más actual sin perder sofisticación.

Dos estilos y un mismo mensaje: la moda española en su mejor momento

El bautizo de Nicolás no solo ha sido un encuentro familiar, sino también una muestra de cómo la moda española vive un gran momento. Lourdes reafirma el poder de los tejidos clásicos, mientras que Tana reivindica el diseño joven hecho en España a través de Himba, una firma que no deja de ganar presencia entre celebrities e influencers.

Dos invitados, dos generaciones y dos formas de entender la elegancia… pero un mismo resultado: Sevilla volvió a convertirse en epicentro de estilo.