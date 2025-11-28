Nuria Roca firma el look más elegante y cómodo del fin de semana con un jersey joya y pantalones amplios perfectos para mujeres +40

Nuria Roca vuelve a demostrar que el estilo del fin de semana no tiene por qué ser aburrido. La presentadora ha compartido en Instagram su look para 'El Hormiguero', antes de preparar las emisiones de La Roca del sábado y domingo, y lo ha hecho con un estilismo que combina elegancia, comodidad y ese toque brillante que tanto le favorece. Un outfit perfecto para mujeres +40que buscan opciones fáciles, favorecedoras y con un punto especial.

El combo escogido —jersey joya + pantalones amplios de vestir— es una de esas fórmulas que nunca falla y que ella domina a la perfección.

El jersey joya que eleva cualquier look (y cuesta 91,80 euros)

La pieza protagonista del look de Nuria es un jersey gris con aplicación de piedras de la firma Relish, un diseño muy característico por su adorno joya en forma de espiral, que ilumina la parte superior del estilismo y actúa como accesorio integrado.

Este jersey, de cuello redondo y manga larga, pertenece a la colección actual y está disponible por 91,80 euros, según la tienda Guineachic. El gris es uno de los tonos clave del otoño-invierno, y con este detalle brillante se convierte en una prenda capaz de transformar un look básico en uno sofisticado sin necesidad de joyas adicionales.

Jersey. Cortesía

Los pantalones palazzo de Lola Casademunt: máxima comodidad con efecto tipazo

Para acompañar el jersey joya, Nuria ha elegido unos pantalones negros amplios de Lola Casademunt, un diseño fluido, de tiro alto y pliegues marcados que estilizan y dan movimiento.Este tipo de pantalón palazzo es uno de los más favorecedores para alargar visualmente la figura, disimular cadera y aportar elegancia instantánea. Perfecto tanto para trabajar como para planes de fin de semana.

En cuanto a los accesorios, la presentadora ha apostado por piezas versátiles y fáciles de integrar en cualquier armario:

Cinturón burdeos de H&M, perteneciente a la colección actual según su estilista.

Botines negros de Sergio Rossi, un clásico atemporal con años de uso que encaja con todo y demuestra que invertir en buen calzado siempre merece la pena.

El look perfecto para un fin de semana con estilo (y apto para el día a día)

Este estilismo es la prueba de que no hace falta complicarse para conseguir un outfit elegante y actual. La combinación de tejidos suaves, pantalón amplio y detalle joya convierte este look en una opción ganadora para mujeres +40 que buscan inspiración real, práctica y favorecedora.

Nuria Roca vuelve a dar una lección de estilo desde el plató: comodidad, brillo en su justa medida y prendas clave que funcionan solas y juntas.