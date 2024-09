Tengo 25 años, la piel con tendencia al acné y delicada: los 5 productos de belleza que no cambio por nada

He tardado muchos años en encontrar mi rutina facial perfecta para la dermis con tendencia al acné. Hasta he perdido la cuenta de cuántos prueba-error he experimentado con productos que prometen solucionar mis problemas dermatológicos o aquellos que se hacen virales en las redes sociales. Eso sí, como editora de belleza, he estado probando distintos ítems hasta encontrar (por fin) cada uno de los imprescindibles que no cambio por nada ni en mi rutinabeautyde mañana ni de noche. Eso sí, muchos de ellos apuestan por ingredientes necesarios para combatir contra la aparición de granitos o imperfecciones, como el ácido salicílico o glicólico. Por lo que, a mis 25 años (y tras muchas decepciones con distintos productos de belleza), puedo decir que he encontrado la fórmula ideal para presumir de dermis hidratada, jugosa y sana. También, durante este tiempo he aprendido dos trucos que hasta se los aconsejaría a mi peor enemigo: no todos los artículos de belleza con un precio más elevado tienen por qué ser más efectivos, así como no siempre confiemos en lo viral que se hace uno de ellos (ya que, en ocasiones, no es apto a tu tipo de piel o necesidades). En resumen, sobre todo, si tienes el rostro con rojeces, espinillas o granitos, estos son los cinco productos de belleza que no cambiaría ni por el neceser de Georgina Rodríguez.

Hablemos de la complicación de encontrar las cremas hidratantes perfectas. Empiezo yo. Bien es cierto que muchas de las disponibles en el mercado nos pueden salvar de un apuro, puesto que cumplen las principales funciones. Sin embargo, cuando encuentras la crema hidratante de día perfecta, parece que encuentres el gran tesoro de la isla, como la Moisture Surge, de Clinique. Además de ser rica en ácido hialurónico para obtener una mayor hidratación, también cuenta con agua de aloe activada, que ayuda a notar ese efecto refrescante nada más en la primera aplicación. Ahora, si pasamos a las cremas de noche, nos tenemos que asegurar de que en su fórmula añada los ingredientes esenciales para combatir el acné, puesto que durante las horas de sueño tiene una mayor activación de la reparación de la piel. La Vinoperfect, de Caudalíe, está siendo una de las más compradas gracias al añadido de ácido glicólico para reducir la presencia y aparición de manchas en la piel. A este producto le añadimos el peeling de noche, de Nivea, que está formulado con un 8% de ácido salicílico y ácido glicólico, combinado con niacinamida, para una acción integral contra las imperfecciones. Uno de los sérums faciales que sí que vale la pena invertir cada euro de lo que cuesta es el antiarrugas Rénergie H.C.F. Triple, de Lancôme, que corrige y cuida la piel capa a capa, aunando la máxima eficacia y sensorialidad a través de una triple acción en firmeza, arrugas y manchas.

Crema hidratante de día, de Clinique (desde 16 euros)

Crema hidratante de día. Clinique

Crema de noche con ácido glicólico, de Caudalíe (rebajada a 15 euros)

Crema de noche con ácido glicólico. Caudalíe

Exfoliante facial de noche, de Nivea (rebajado a 5 euros)

Exfoliante facial de noche. Nivea

Sérum antiarrugas, de Lancôme (rebajado a 70 euros)

Sérum antiarrugas. Lancôme

Limpiador facial de parafarmacia, de Neutrogena (rebajado a 12 euros)

Limpiador facial de parafarmacia. Neutrogena

Por último, uno de los esenciales tanto en las rutinas de mañana como de noche son los limpiadores faciales. Sin ninguna duda, uno de los mejores valorados es el limpiador facial de parafarmacia, de Neutrogena, compuesto por ácido salicílico para eliminar las espinillas.