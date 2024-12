Los detalles del look de Aitana Bonmatí para recibir la Creu de Sant Jordi: de marca catalana e inesperado

Aitana Bonmatí sorprende con el conjunto español para recibir la Creu de Sant Jordi. No podemos negar que este 2024 ha sido el segundo año consecutivo inolvidable para Aitana Bonmatí, en el que ha conquistado todos los títulos, así como ha ganado su segundo Balón de Oro y The Best. Este lunes 23 de diciembre ha finalizado este año con el otorgamiento del prestigioso galardón de la Generalitat en manos del presidente de la institución, Salvador Illa, y de la Consejera de Cultura, Sónia Hernández. No cabe duda de que la futbolista del FC Barcelona ha conseguido ser una de las deportistas más exitosas de estos últimos años, así como todo un ejemplo de estilo para todas las editoras de moda. Y es que, en cada aparición pública de Aitana Bonmatí (ya sea en un entorno casual como festivo), ha causado una revolución en relación con sus vestimentas.

El estilismo deAitana Bonmatípara recoger la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya ha sorprendido a todo el público, porque es distinto a lo que anteriormente hemos visto. En la mayoría de las ocasiones, la deportista opta por una estética más cañera o rompedora, pero siempre manteniendo la sofisticación que requiere el acontecimiento. Asimismo, recurrentemente hace uso de las tonalidades neutras o sobrias, exentas de estampados llamativos y de detalles llamativos. Recodemos el espectacular vestido drapeado de Versace para la gala The Best o el vestido con toques de brillos para recoger el Balón de Oro. Hablamos de ambos diseños sencillos y versátiles que siempre funcionan para un evento de esta categoría. Ahora bien, esta vez se ha decantado por un conjunto de marca catalana de lo más distintivo a su fondo de armario, pero que ha enamorado a todas las que saben de moda y que servirá como fuente de inspiración para los looksde comidas de Navidad de última hora.

El estilismo de Aitana Bonmatí para recoger la Creu de Sant Jordi es de marca catalana

Esta vez, Aitana Bonmatí ha confiado en las marcas catalanas para convertirse en la invitada perfecta en la gala del galardón de la Creu de Sant Jordi en Barcelona. Nos estamos refiriendo a Marta Martí, una firma catalana especializada en diseños a medida de novia e invitadas que apuesta por el slow fashion, una moda sostenible donde reúne la pasión por la artesanía, la confección, la producción local y los detalles. La jugadora del FC Barcelona se ha decantado por un conjunto conformado por camisa y falda bordada en seda negra y blanca al más puro estilo coqueto. Por un lado, encontramos una camisa de mangas abullonadas, cuello babydoll decorado con piedras y abertura en la espalda de lo más elegante. Por otro lado, la falda de efecto tipazo protagoniza unas aberturas que consiguen un máximo movimiento al estilismo.

Aitana Bonmatí siempre nos deja boquiabiertos con todos sus estilismos, pero esta vez ha sorprendido como nunca antes.