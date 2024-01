Chanel arrasa en su visita a la academia de 'Operación Triunfo' con pantalones cargo y las botas más bastas

Llegó la 'mami' a Operación Triunfo, y es que después de la visita de este domingo de Aitana, este lunes ha sido el turno de Chanel. Porque no hay Blue Monday que precie en la academia de Operación Triunfo mientras se preparan para la gala 7 con la visita de Chanel. A punto de cumplirse dos años de su espectacular paso por Eurovisión, logró el tercer puesto en 2022 con su pegadizo 'SloMo', Chanel acaba de lanzar su primer disco, 'Agua' y se ha pasado por Operación Triunfo para visitar a los concursantes y promocionar su trabajo. Ilusionada a la par que nerviosa por la acogida que tendrá este trabajo musical al que tanto esfuerzo ha dedicado, la artista hispano-cubana le ha dado los mejores consejos a los concursantes. Pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de Chanel como hicimos ayer con el de Aitana.

Si ayer Aitana optaba por lucir un look con biker oversize, body y bermudas muy anchas, hoy Chanel ha visitado la academia con 'total look negro' con pantalones cargo negros, body negro y unas botas de plataforma y tacón. Un look que ha completado con su melena corta rizada con efecto mojado y pendientes dorados grandes. No ha faltado la emoción de Ruslana, al decirle Chanel que se ponía a sus pies por su actuación de 'SloMo' en la gala 5.

Al hablar de su disco, 'Agua', Chanel confiesa que está viviendo un estado de "enamoramiento adolescente" y celebra que el 2024 no podía haber empezado mejor a nivel profesional. "Llevo tiempo preparándome psicológicamente y descansando bien para afrontar estos días", reconoce.