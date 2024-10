Inspírate con estos 5 looks para ir a la oficina en este inicio de octubre

Octubre tocando a la puerta, eso solo puede significar una cosa, que el otoño se ha asentado en nuestros armarios. ¿Y qué mejor que empezar el mes con una buena dosis de inspiración para que pongas en práctica en tus looks de oficina esta semana? Si hay algo que nos gusta del inicio de temporada son las ganas con las que la cogemos, durante las primeras semanas abrir el armario es de lo más emocionante, nos encontramos con prendas que llevábamos sin ponernos meses, y quieras que no nos alegramos de ello, en septiembre como que ya estábamos cansadas del armario de verano. En las últimas semanas, te hemos ido enseñando cuáles serán algunas de las tendencias más potentes del otoño 2024, y ahora es el momento perfecto para ir empezando a llevarlas en tus looks de oficina, desde el color burdeos pasando por la estética western a la demure, a continuación te vamos a enseñar cómo llevarlas como toda una experta en moda.

Es cierto que muchas veces vemos en redes sociales o por la calle tendencias que nos encantan, pero que no estamos seguras de cómo combinarlas con lo que tenemos en el armario o vemos en las tiendas. Y es que por desgracia no existe ningún manual de estilo que nos diga a ciencia cierta esto queda bien con esto, o esto no queda bien con esto, pero tranquila, yo como buena editora de moda me he dado un paseo virtual por tiendas como Zara o Mango para traerte toda la inspiración que necesitas para tus looks de oficina en octubre. En definitiva, querrás guardar este artículo para volver a él una y otra vez que necesites una ayudita extra en esos días grises en los que solo quieres quedarte en la cama.

5 looks para ir a la oficina en octubre

Uno o dos nos parecía poca inspiración así que hemos decidido traerte una idea de estilismo para cada uno de los días de la semana, desde lunes a viernes. Toma nota.

Look 1

Un estilismo al más puro estilo corporativo, pero con ese toque actual que le da el color verde aceituna, que junto con el burdeos va a ser una de las tonalidades más deseadas de la temporada. La guinda del look la ponen unos zapatos de punta con tacón sensato en blanco para conseguir ese 'efecto piernas infinitas' que tanto deseamos.

Blazer cruzada, de Zara (59,95 euros)

Blazer cruzada Zara

Pantalón slim tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Pantalón slim tiro alto Zara

Zapato tacón placa metálica piel, de Zara (45,95 euros)

Zapato tacón placa metálica piel Zara

Look 2

Para las que buscan looks sin complicaciones, pero a la altura de las tendencias, un mono vaquero es la solución perfecta, combinado con accesorios de piel como un cinturón fino y unos botines a juego te convertirán en la cowgirl más cool de la oficina.

Mono vaquero largo, de Mango (59,99 euros)

Mono vaquero largo Mango

Cinturón piel hebilla, de Mango (25,99 euros)

Cinturón piel hebilla Mango

Botín tacón serraje, de Mango (59,99 euros)

Botín tacón serraje Mango

Look 3

Los vestidos también son para el otoño, y este midi en tono terracota lo representa a la perfección. Para afrontar las frescas mañanas de octubre combínalo con la prenda de abrigo por excelencia esta temporada, una chaqueta de ante. Las bailarinas de piel son el accesorio perfecto para que tus pies aguanten sin quejas desde la oficina al afterwork.

Vestido midi cinturón, de Zara (25,95 euros)

Vestido midi cinturón Zara

Gabardina trench ante piel, de Massimo Dutti (399 euros)

Gabardina trench ante piel Massimo Dutti

Bailarina piel, de Zara (39,95 euros)

Bailarina piel Zara

Look 4

Very demure, very mindful! Así denominaríamos este estilismo que lo tiene todo para convertirse en un básico de lo más recurrente este mes de octubre. La eterna camisa blanca y la falda larga con raya diplomática, son dos básicos que favorecen a cualquier edad. Los accesorios son los que elevarán este look a nuevas dimensiones, un cinturón negro y unos mocasines también negros son todo lo que necesitas.

Camisa manga larga fluida, de Mango (19,99 euros)

Camisa manga larga fluida Mango

Falda traje raya diplomática, de Mango (39,99 euros)

Falda traje raya diplómatica Mango

Cinturón hebilla cuadrada, de Mango (12,99 euros)

Cinturón hebilla cuadrada Mango

Mocasín 100% piel detalle metálico, de Mango (59,99 euros)

Mocasín 100% piel detalle metálico Mango

Look 5

Esta lista no estaría completa sin un look de oficina con vaqueros, esos queridos aliados que nos salvan una y una vez cuando no sabemos qué ponernos. Ya te comentamos hace unas semanas que las prendas tipo polo iban a estar por todas partes, así que, que mejor combinación que una camiseta de este estilo con vaqueros flare y las zapatillas estilo padre que tanto están triunfando entre nuestras influencers favoritas.

Camiseta cuello polo rayas, de Zara (25,95 euros)

Camiseta cuello polo rayas Zara

Jeans z1975 flare tiro alto, de Zara (25,95 euros)

Jeans z1975 flare tiro alto Zara

Zapatillas 530, de New Balance (120 euros)