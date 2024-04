Este mayo querremos llevar el conjunto de pantalón y chaqueta de rayas diplomáticas de las influencers 50+ para ir a la oficina

Pilar de Arce lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un conjunto perfecto de pantalón de pinza ancho, un chaleco y una chaqueta. Todo ello de rayas diplomáticas, un estampado muy elegante y sofisticado ideal no solo para ir a la oficina, sino también para un fin de semana relajado en la ciudad. Pilar de Arce es una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, y es que es toda un referente para muchas mujeres 50+ que buscan en ella inspiración a la hora de vestir. A esa edad, puede que resulte algo complicado encontrar un estilo y manera de vestir, así que el papel de Pilar de Arce es demostrar que pueden vestir en tendencia sin dejar de lado la elegancia y la personalidad propia. Ella es una gran amante de las faldas midi, y es que las lleva con todo tipo de prendas, desde con jerséis en invierno hasta con tank tops, así como los pantalones más virales del momento, los pantalones metalizados. Pilar de Arce se atreve con las tendencias y nos lo hace saber con cada post que nos muestra en sus redes sociales. Hace poco nos enseñaba un 'total look' en rojo, el color predilecto de la temporada, un vestido camisero rojo que combinaba con las bailarinas rojas, el calzado estrella que todas las amantes de la moda tienen en su armario esta primavera. Para el día de hoy, Pilar de Arce nos enseña un look muy elegante y sofisticado que sí o sí debemos tener este mes de mayo.

Ya sea como look de oficina como para una tarde relajada, este look de Pilar de Arce es todo lo que podemos pedir. Ella lo ha combinado con unos stilettos de punta blancos y una camisa blanca con una lazada en el cuello al más puro estilo 'coquette', pues esta camisa es un must entre las chicas más estilosas de nuestro país y, como accesorios, unos aros dorados. Sin embargo, tal y como hemos mencionado anteriormente, este mismo look podemos llevarlo de una manera más casual cambiando los stilettos por unas zapatillas blancas y un tank top gris o blanco. Sin duda, un básico de fondo de armario que pronto veremos en las calles de nuestras ciudades, así que hazte con un conjunto como este de Pilar de Arce en estampado de rayas diplomáticas como en un color neutro para ir a la moda esta primavera.

Blazer (199,99 euros), chaleco (99,99 euros) y pantalón (99,99 euros), de Basilea

Conjunto de rayas diplomáticas Basilea

Un acierto absoluto el conjunto de tres piezas de Pilar de Arce que podemos llevar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales.