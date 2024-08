Este es el vestido que las chicas bohemias como Sara Carbonero llevarán en otoño con botas cowboy

No es por nada, pero solo quedan semanas para que llegue el otoño y ya es hora de empezar a pensar en esos looks que nos acompañarán durante la próxima temporada. Y si eres de las que siempre está buscando esa prenda que combine estilo, comodidad y un toque de sofisticación sin esfuerzo, prepárate porque Sara Carbonero nos acaba de dar una pista clave de lo que se llevará en los próximos meses. La periodista y empresaria, conocida por su buen gusto y ojo clínico para la moda, ha vuelto a hacerlo: ha presentado un vestido largo de su marca Slowlove que tiene todas las papeletas para convertirse en el favorito de este otoño.

Quizás te estés preguntando qué hace tan especial a este vestido, y la respuesta es simple: todo. No es solo una cuestión de diseño, aunque su estampado de margaritas sobre un fondo azul satinado es simplemente irresistible. Es también una cuestión de cómo se siente al llevarlo, cómo cae sobre el cuerpo, cómo se adapta a cualquier tipo de figura sin marcar ni oprimir, realzando lo mejor de cada una de nosotras. Es esa prenda que, sin esfuerzo, te hará sentir segura, elegante y, sobre todo, cómoda. Porque, seamos sinceras, ¿qué más se le puede pedir a un vestido?

Vestido margaritas satinado de Slowlove (89,99 euros)

Esta pieza que nos hace soñar con el acogedor otoño pertenece a la nueva colección pre-fall 2024 de Slowlove, y en cuanto lo ves, entiendes por qué Sara ha decidido ser una vez más la imagen de su propia firma. El diseño es sencillamente perfecto para esta época del año: un vestido largo, fluido y de estampado floral que no solo es bonito, sino que además estiliza sin marcar nada. Ideal para cualquier tipo de cuerpo y talla, este vestido promete ser la solución para esos días en los que quieres verte bien sin complicarte demasiado.

El estampado de margaritas sobre un fondo azul satinado es, sin duda, uno de los grandes atractivos de este diseño. Pero no es solo una cuestión estética. El escote en pico, con un delicado detalle de vivos en contraste, consigue alargar visualmente el cuello y añadir un toque de elegancia que, combinado con las mangas amplias de estilo kimono, aporta ese aire bohemio y desenfadado que tanto nos gusta para el entretiempo. Además, el tejido, un satén de poliéster reciclado, se siente suave al tacto y tiene una caída que envuelve el cuerpo con mucha naturalidad.

¿Quieres saber por qué estamos seguras de que este vestido será todo un acierto en cualquier armario? Su versatilidad. Este vestido de Slowlove, es de esas prendas que puedes llevar tanto para un día en la oficina como para una cena informal o incluso una escapada de fin de semana. Imagínalo con unas botas cowboy o unos botines de tacón: tendrás un look completo, chic y perfectamente alineado con las tendencias de la temporada. Y es que los vestidos largos de estampado floral y cortes holgados como este seguirán siendo un must-have este otoño, y gracias a Sara, estamos más que listas para sumarnos a esta tendencia.

Así que, si aún no has decidido cuáles serán tus piezas clave para los próximos meses, te adelantamos que este vestido de margaritas de Slowlove debería estar en lo más alto de tu lista. Sara Carbonero lo ha dejado claro: el otoño no solo se viste de tonos tierra y prendas de abrigo, también se llena de flores y tejidos fluidos que nos hacen sentir bien y lucir increíbles. ¡Qué ganas de que llegue el fresquito para poder estrenar este vestido tan especial!