Sara Carbonero se despide de Panamá con el look con camisa que le van a copiar las chicas que veranean en el norte

Sara Carbonero acaba de terminar su viaje junto a Unicef en Panamá y ha aprovechado las últimas horas para hacer turismo con un look de esos que no fallan en vacaciones, y que le van a querer copiar las chicas del norte. Porque los pantalones fluidos se llevan con camiseta blanca, camisa encima de lino y las zapatillas Converse que la periodista no se ha quitado en todo el viaje. Sara Carbonero es embajadora de UNICEF desde 2019. En este tiempo, ya ha realizado un viaje solidario con la ONG y ahora ha comunicado en su Instagram que va a realizar el segundo, con el claro deseo de servir a las causas más desfavorecidas.

En su perfil de Instagram también realizó el anuncio de su actual viaje a un nuevo destino. Esta vez es solidario y su misión como embajadora de Buena Voluntad de UNICEF se encuentra en Panamá. Sara Carbonero se mostraba consciente de que lo que va a experimentar es "terriblemente duro y sobrecogedor" y se ha armado de valor para la tarea de visibilizar y documentar lo que allí vea. "Sé que será un viaje difícil tanto física como emocionalmente". Y para despedirse de Panamá y hacer un poco de turismo ha elegido unos pantalones fluidos, camiseta blanca y camisa de lino que ha combinado con sus zapatillas Converse de confianza.

Las zapatillas favoritas de Sara Carbonero

Unas zapatillas Converse negras con suela de los más bastas que Sara ha sacado del armario para combinarlas con los pantalones vaqueros. Un estilismo que Sara Carbonero lleva al pueblo pero que nosotras le podemos copiar para ir a la oficina con pantalones de traje en lugar de jeans.

Las zapatillas deportivas negras se han convertido en las favoritas de modelos y expertas en moda. Entre las más deseadas destacan las Samba de adidas o las New Balance 574 pero también modelos eternos como las Converse o Vans más clásicas, que son las que siempre saca Sara Carbonero, tanto para sus outfits casualscomo para otros más formales. Las zapatillas Converse se han convertido ya en toda una institución.