Mar Flores derrocha estilo con vestido estampado y maxi gafas para otro día de relax por la Costa Esmeralda

Con la llegada del verano, y más en particular, del mes de agosto, las redes sociales se llenan de inspiración con famosos y celebridades disfrutando de unos días de relax dentro y fuera de España, sin duda, una de nuestras mayores referencias es Mar Flores. La modelo y empresaria madrileña sigue demostrando que el estilo no entiende de edades y, a sus 55 años, nos deja una vez más sin palabras con su impecable sentido de la moda. Si hay algo que podemos aprender de Mar, es que la elegancia y el buen gusto son atemporales, y en esta ocasión, nos lo ha recordado durante sus idílicas vacaciones en la exclusiva Costa Esmeralda, un destino que no solo es admirado por sus paisajes de ensueño, sino también por ser el epicentro del glamour estival.

Como llevamos viendo durante todo el verano, Mar ha vuelto a convertirse en la musa del estilo mediterráneo, y su último look es prueba de ello. Una imagen vale más que mil palabras, y la instantánea que ha compartido desde su lujoso yate nos ha hecho soñar con esos días de sol, mar y relajación. Pero lo que realmente ha capturado nuestra atención es el vestido estampado que ha elegido para esta jornada bajo el sol. Un diseño fluido, cómodo y extremadamente favorecedor, que se ha convertido en el must-have para todas las mujeres que buscan brillar con luz propia durante sus escapadas veraniegas.

Con un estampado en tonos azules que evocan las aguas cristalinas de la Costa Esmeralda por la que lleva navegando varios días, este vestido no solo resalta su envidiable figura, sino que también aporta un aire fresco y sofisticado a su look. Se trata de una prenda de corte largo, con un nudo frontal que realza la cintura, aportando un toque chic sin sacrificar la comodidad. La clave de este diseño está en su versatilidad, ya que es ideal tanto para un paseo por la playa como para un almuerzo informal en un chiringuito, todo sin perder ni una pizca de estilo.

Mar ha sabido complementar este look con unos accesorios que realzan su outfit sin robarle protagonismo. Las maxi gafas de sol, un imprescindible para cualquier jornada bajo el sol, añaden ese toque de misterio y sofisticación que todas deseamos en nuestras vacaciones veraniegas. Con un diseño oversized y en un tono oscuro, estas gafas no solo protegen sus ojos del sol, sino que también enmarcan su rostro, dándole un aire de diva contemporánea que todas queremos emular.

Pero no podemos hablar de este look sin mencionar el tipazo de la madrileña, quien a sus 55 años y a punto de ser abuela, sigue presumiendo de una silueta tonificada y envidiable. Mar Flores es, sin duda, un ejemplo de que la edad es solo un número, y que el verdadero secreto del estilo radica en sentirse bien con una misma. Y es que este vestido no solo es un acierto por su diseño, sino también por cómo Mar lo lleva con esa seguridad y elegancia que la caracteriza.

Así que, si estás planeando tus próximas vacaciones y quieres asegurarte de que tu maleta esté llena de estilo, no dudes en inspirarte en este look de Mar Flores. Un vestido estampado como el suyo no solo es una apuesta segura, sino que también te permitirá disfrutar de tus días de relax con la comodidad y elegancia que todas merecemos. Y, por supuesto, no olvides tus maxi gafas, el accesorio perfecto para añadir ese toque final en tus vacaciones de ensueño.