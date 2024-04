Dulceida revela los nombres que no le pondrá a su hija: “Por ahí no va”

La bebé esperada por Dulceida y Alba todavía no tiene nombre. La influencerse ha mostrado dudosa en sus redes sociales sobre la elección. “Estamos entre dos y empiezan por A”, ha comentado la influencera La Razón durante la presentación de Womo, la aplicación para planes de ‘influs’de Susana Bicho, una gran amiga de la pareja.Aida y Alba quieren convertirlo en su tradición y crear una familia que comparta la inicial.El pasado domingo celebraron el ‘gender reveal’, donde desvelaron que el bebé será una niña.

Durante el evento los creadores de contenido se la han jugado apostando por un posible nombre para la bebé. Las propuestas de Anna Ferrer han sido nombres catalanes comoAriadna, Aina y su propio nombre, Anna. Cepeda, cantante salido de la academia de OT en 2017 ha apostadoAmeliayAroa. Elena Tablada conAlmayAisha. Nagore Robles ha sido más atrevida con Andreay Antonia. Roxana Zurso apuesta por Anastasia. Por su parte, Susana Molina ha decidido guardar silencio tras conocer las preferencias de las futuras madres.

Aida no ha escuchado todas las propuestas, pero solo le han bastado tres nombres para desvelar que “por ahí no va”. ¿Podría ser uno de los que no ha escuchado? La influencer ha explicado que, pese a la indecisión durante días, ahora se decantan más por una de las opciones, pero no harán nada oficial hasta que sea seguro para que no influya la opinión de externos en la decisión.

Quién sabe, siempre pueden aparecer nuevas posibilidades y cambiar todas las preferencias de la pareja de influencers. Lo que está claro es que es una decisión y una noticia que les corresponde decidir y dar a las futuras mamás, y tratándose de una de las reinas más cañeras de Instagram podría convertirse en uno de los nombres más sonados en los próximos años.

El embarazo de Dulceida y Alba Paul es uno de los más esperados de este año.No hay ninguna duda. 2024 es año del ‘baby boom’ influencer. La espera de 9 meses se hará larga para muchos de los más de tres millones de seguidores.