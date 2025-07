Así eleva Paula Echevarría un bikini básico con el accesorio estrella del verano

Paula Echevarría sabe cómo sacarle partido a cualquier look, incluso cuando hablamos de moda de piscina. La actriz ha compartido una imagen en la que aparece disfrutando del sol con un bikini en tono verde oliva sencillo, favorecedor y muy versátil al que ha añadido ese toque de estilo que marca la diferencia: un pareo de crochet con flecos que no solo estiliza la silueta, sino que además es uno de los complementos estrella del verano 2025.

Y como era de esperar, nosotras no hemos podido pasar por alto este detalle de estilo con el que la actriz asturianaeleva al instante cualquier conjunto playero o de piscina y que estamos seguras no vamos a parar de ver en lo que queda de temporada de vacaciones por las playas más exclusivas de la costa española. Y es que, queridas lectoras, ya lo sabéis, a veces basta con un solo accesorio bien elegido para transformar por completo un look aparentemente básico, incluso uno a las orillas del mar.

El pareo de crochet que transforma cualquier look de piscina

Aunque el bikini en tono verde oliva, una de las prendas de baño de la colección de Paula Echevarría x Primark, ya es de por sí un acierto, favorece el bronceado y estiliza la figura gracias a su diseño sencillo, pero bien estructurado, el auténtico protagonista del look de Paula ha sido el pareo. Se trata de un diseño tipo falda envolvente, confeccionado en crochet calado y apliques joya con detalles de flecos, que le da un aire muy boho-chic (e incluso ibicenco podríamos decir) instantáneo al conjunto.

Este tipo de piezas, que combinan artesanía, textura y movimiento, se han convertido en uno de los accesorios clave del verano. No solo porque suman estilo sin esfuerzo, sino porque permiten jugar con las siluetas y aportar un extra de elegancia incluso en los contextos más relajados, como la piscina o la playa. Unas gafas de sol de montura XL y un moño effortless completan el look, demostrando que sí, la clave del estilo está siempre en los pequeños detalles.

Una vez más, Paula Echevarría da en el clavo con un estilismo que podemos replicar fácilmente y que confirma lo que ya sabíamos: el crochet está por todas partes este verano, ya sea como tops para festivales, vestidazos para la piscina o en la playa e incluso en accesorios como el de la actriz asturiana. Así que si aún no tienes un pareo así en tu maleta, ya estás tardando.