Estos son los bolsos más horteras de Zara para San Valentín

Se acerca la fecha más romántica del año y con ella, los regalos de San Valentín con los que podremos sorprender a nuestra pareja en esta fecha tan especial. Si algo tiene el 14 de febrero es que nuestras firmas low cost se llenan de propuestas para regalar a nuestras parejas y estamos deseando saber cuál será ese regalo que abriremos en este día. Pero, si algo tenemos claro es que para este día no solo se trata de planes, escapadas románticas a sitios de ensueño o joyas que nos encantaría ver en nuestras manos.También, es necesario elegir un vestido rojo para disfrutar de este día al 100% y sorprender a nuestra pareja con un regalo (aunque sea hortera) de su marca favorita.

Parece que Zara ha esperado al 14 de febrero para lanzar una colección cápsula de bolsos con los que sorprender a nuestra pareja será mucho más fácil. Aunque quizás ella espera alguna prenda viral de Paula Echevarría o Rocío Osorno. Pero, la firma de Inditex nos da la opción de dejarla impresionada con estos bolsos que solo podrá usar en el mes del amor.

Si entramos en la web de Zara encontramos varias propuestas de lo más hortera para brillar en San Valentín. Sí, la gran firma española ha diseñado bolsos en forma de corazón o de oso amoroso para que tu 14 de febrero sea más especial y tus looks sean un éxito (o al menos, eso piensa la firma). Entre sus diseños, encontramos dos bolsos en forma de corazón, en rosa fucsia y negro, repleto de glitter y con el que el brillo de tus looks, está asegurado. Un bolso con cremallera y asa de hombro que podrás combinar con tu vestido favorito e incluso, con un look de día al más puro estilo Victoria Federica.

Bolso hombro corazón brillos, de Zara (29,95€)

Pero, eso no es todo, Zara añade a su catálogo un bolso en forma de oso amoroso del que posiblemente te enamores y que es ideal para decorar cualquier estancia de tu hogar. Aunque, en este caso, la firma de Inditex, confirma que podemos combinarlo con un look denim perfecto e ideal. ¿Saldrías con este bolso a cenar con tu pareja? Para las más atrevidas y amantes de la moda, es la solución perfecta para un look de San Valentín.

Bolso bandolera oso cowboy, de Zara (39,95€)

Estos bolsos aún no están disponibles en la web de Zara pero, hemos comprobado que sí en tiendas. ¿Estás preparada para lucir los bolsos más horteras de Zara este 14 de febrero?