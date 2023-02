7 películas de Netflix, HBO y Amazon Prime para ver con tus amigas solteras en San Valentín

Se acerca la fecha más romántica del año, el día de San Valentín y todo lo que nos rodea son flores, corazones y música romántica. Sin embargo, este año, llegamos solteras al 14 de febrero y no tenemos plan, así que lo mejor será llamar a nuestras amigas solteras y hacer una quedada en casa para ver películas, llorar, reír y vivir la noche de San Valentín, como solo nosotras sabemos hacerlo. No es necesario tener pareja para celebrar el amor, ¿por qué no hacerlo con amigas? Eso sí, hemos visto que nuestras amigas con pareja, ya han estado fichando sus anillos favoritos para que se lo regalen o ya tienen el vestido rojo preparado y está esperando que le propongan un plan.

Nosotras, hemos pensado algo mejor. Hemos hecho una llamada a tres (o a cuatro) a lo Lizzie McGuire para decidir quién compra las palomitas, el chocolate y las pizzas, el próximo 14 de febrero será un día de chicas y será para celebrar nuestra soltería viendo películas. Y, desde que existen las plataformas de streaming, elegir película es mucho más fácil y os hemos preparado un listado de 7 películas perfectas de Netflix, HBO Max y Prime Video para ver con tus amigas solteras en San Valentín, ¿comedia romántica para llorar o de terror para trabajar la adrenalina? Vosotras decidid, esta noche, es vuestra noche.

50 sombras de Grey (Netflix)

A falta de pareja, el Sr. Grey nunca falla. Es una buena película para ver con amigas.

Nothing Hill (Netflix)

Esta película de 1999 es un clásico que nunca pasa de moda y recordar a Hugh Grant y Julia Roberts, siempre es un placer.

Los Padres de él (Netflix)

Las comedias son el must de las noches de amigas y con esta no dejarás de reirte.

Un San Valentín de Muerte (HBO Max)

¿Sois más de terrror? Decid chao a San Valentín, con esta película de miedo.

Chicas Malas (Prime Video)

‘Chicas Malas’ siempre es una buena opción, no importa las veces que la veas, te gustará cadaia d más. Un gran clásico del cine.

Dirty dancing (Prime Video)

Si os apasionan los musicales, Dirty Dancing te recordará lo que es creer en el amor a través de la danza.

Fuimos canciones (Netflix)

De la más actual y basada en la novela de Elisabet Benavent. Una comedia romántica con María Valverde que es perfecta para pasar la noche de San Valentín.

Recuerda, San Valentín también puede ser vuestro día, es el momento de celebrar el amor propio y la amistad, viendo películas y haciendo plan de chicas en casa. ¿Os apuntáis?