El vestido (más rebajado) de Tamara Falcó es el modelito que necesitas para celebrar San Valentín como toda una diosa

Ya sabemos que aún quedan 21 días para San Valentín, amigas, pero nosotras ya estamos en modo románticas. Pero no es nuestra culpa, si no porque no nos paran de llegar ya notas de prensa hablando de San Valentín. Ya sabéis, los calendarios propios de los periodistas. Y por eso ha sido ver a Tamara Falcó desde su escapada romántica de fin de semana a República Checa con su novio Íñigo Onieva. Porque sí, el amor vuelve a estar en el aire y parece que Tamara Falcó solo quiere celebrarlo en sitios con mucho frio. Del Polo Norte a República Checa, porque como diría Olaf, solo un acto de amor verdadero puede descongelar un corazón helado y Tamara Falcó nos ha descongelado el nuestro con el vestido de lentejuelas más maravilloso de su colección TFP con el que vamos a querer a celebrar San Valentín, y además está rebajado en la web de Pedro del Hierro al 60%. La compra estrella de estas rebajas de invierno 2023 sin duda es este vestido largo de lentejuelas que se va a convertir en un fondo de armario para nuestros momentos más especiales.

Si hace unos meses hablábamos del ‘traje de la venganza’ de Tamara Falcó, o del ‘vestido de la venganza’ de Tamara Falcó tras romper con Íñigo Onieva. Pero el suyo en rosa tendencia, alejado del negro más icónico de Diana de Gales. Hoy hablabamos del vestido de la reconquista negro y de lentejuelas para San Valentín.

Jacaranda brillo Vestido lentejuelas, de TFP para Pedro del Hierro (131 euros)

Vestido lentejuelas. FOTO: TFP by Pedro del hierro

Se trata del vestido Jacaranda confeccionado en lentejuelas mini con escote en pico, manga encajada con hombrera y frunce en corona manga, volumen de manga recogido en puño. Además, de detalle de nudo cruzado en el delantero y falda larga con caída. Una maravilla de vestido que va a solucionar nuestros momentos más especiales.