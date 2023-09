Estos son los colores de pelo del otoño que ya llevan las famosas

De vez en cuando no está nada mal hacernos un cambio delook, sobre todo cuando cambiamos de estación, ya que queremos empezarlo de la mejor manera posible, no solo haciéndonos con aquellas prendas que prometen ser tendencia este otoño, como por ejemplo las prendas en rojo o las minifaldas, sino también con con un nuevo corte de pelo o baño de color, un cambio fresco con el que vernos diferente y afrontar el comienzo de la rutina y el otoño con buen pie. Es normal que, tras un verano en el que hemos disfrutado del mar y de la piscina, nuestro pelo esté más seco, deshidratado y haya perdido ese brillo tan bonito que solemos tener el resto del año, por lo que, si todavía no te has hecho con una buena mascarilla capilar, este es el momento de comprarte aquella que no solo te hidrate el cabello, sino que lo proteja y recupere su estado natural. Si ya has modificado tu rutina de ducha y cuidado del cabello, puede que sea momento de hacerte un corte a tu melena, y es que te recomendamos el corte más popular entre las influencers y celebrities más icónicas actualmente del mundo entero, el 'corte bob', y es que ni Aitana, ni Dua Lipa ni Hailey Bieber quisieron perder la oportunidad de hacerse este corte tan llamativo como favorecedor para nuestro rostro. Sin embargo, si lo que quieres es hacerte un cambio en el color del cabello, es el momento oportuno. Son varios los tonos de cabello que se han puesto en tendencia esta temporada que entra, así que atenta, porque todavía estás a tiempo de hacerte un cambio de look antes de que el otoño comience.

Este otoño -y desde hace mucho tiempo-, el tono cobrizo es uno de los más pedidos en las peluquerías de nuestro país, pues da mucha vida al rostro y da el efecto mucho más aniñado, suavizando así las facciones. Puede que el tono cobrizo de primeras te pueda asustar, pero no te preocupes, pues existen muchas tonalidades entre las que escoger, tanto como si quieres un rojizo más saturado como uno más débil con reflejos, este tono es perfecto para las chicas de piel más clarita. Laura Escanes, por ejemplo, hace poco tiempo que acudió a su salón de peluquería y cambió de look con un tono rojizo que enamoró a gran parte de sus seguidoras, siendo una referente para muchas chicas a dar el paso hacia un nuevo cambio de look.

Otra tendencia que está muy auge es el denominado 'Cinnamon cookie butter', el tono de cabello de Hailey Bieber, un tono marrón cálido entre caramelo y el propio de una 'cookie' (galleta) con un subtono canela. Se trata de un color muy favorecedor a la vez que sutil, perfecto para las chicas que no busquen un cambio de look muy radical. No hay que olvidar a la tendencia más viral del verano, la tendencia 'barbiecore', que no solo ha llegado a la moda y la belleza, con, por ejemplo, la manicura en rosa fucsia, sino que también ha llegado al cabello. Un rubio platino ha sido una de los tonos que ha vuelto a estar muy presente en las peluquerías, y es que el pelo rubio sienta muy bien ya que rejuvenece el rostro. Estas son algunas de las tendencias en tono de cabello que está en auge este otoño, por lo que corre a tu peluquería para hacerte ese cambio delook tan necesario ahora que comienza el otoño.

Estos son algunas tendencias de cambios de look que serán muy pedidos en las peluquerías este próximo otoño.