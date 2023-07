5 mascarillas para mantener el pelo hidratado después de tanta playa y piscina

Durante los meses de verano, debemos modificar nuestra rutina de cuidado de la piel, incluyendo aquellos productos hidratantes más ligeros y frescos para que no nos causen una sensación de pesadez en la piel. Estos productos no hidratan menos, pues lo hacen igual, ya que están formulados a partir de componentes como el mentol o eucalipto, siendo pues unas cremas hidratantes de efecto frío perfectas para estos meses más cálidos del año. Por otro lado, durante estos meses nuestra piel sufre más, ya que está expuesta más a la radiación solar, por lo que es importante que nos hidratemos aún más la piel con estos trucos de experta en belleza sobre el cuidado de la piel, en la que nos aconseja una serie de cremas hidratantes además de hacer hincapié en la importancia de exfoliarnos la piel e hidratarnos en profundidad tras estar al sol durante horas. Sin embargo, no solo nuestra piel sufre los estragos del sol, también lo hace nuestro cabello. Por tanto, debemos buscar aquellos productos que repongan nuestro cabello de la sal del mar, el cloro de la piscina y la exposición extrema al sol. Para ello, es esencial que nos apliquemos una buena mascarilla hidratante de pelo, son muchas las que hay en el mercado, acorde a nuestro tipo de cabello, ya sea graso, seco o mixto.

¿Cómo aplicar la mascarilla hidratante de pelo? Tras lavarnos el pelo con un champú, recomendamos que sea sin siliconas ni parabenos, ya que así cuidaremos aún más nuestro cabello, lo esencial sería, según una experta en belleza, aplicar nuestra mascarilla de pelo de medios a puntas y dejarlo actuar bajo la ducha durante un par de minutos. Tras esto, enjuaga en abundancia. En nuestras tiendas de cosmética favoritas hay un sinfín de mascarillas hidratantes para el pelo muy buenas y efectivas, aunque no es la única opción, ya que, si queremos aportar un extra de hidratación, podemos hacer nuestras propias mascarillas hidratantes con ingredientes naturales. Pero, sin duda, y dado que no contamos con mucho tiempo para hacerlas de manera natural, te enseñamos las 5 mascarillas hidratantes para mantener nuestro cabello nutrido durante los meses de verano.

Mascarilla capilar, de Boombastic (41,61€)

Mascarilla capilar Boombastic

Mascarilla hidratante intensa, de Moroccanoil (40,00€)

Mascarilla hidratante intensa Moroccanoil

Inner home icon, de ICON (34,00 €)

Inner home icon ICON

UniqOne mascarilla pelo, de Revlon (9,49 €)

UniqOne mascarilla Revlon

Intense bond-restoring mask, de Freshly Cosmetics (20,97 €)

Intense bond restoring mask Freshly cosmetics

Estas son algunas mascarillas de pelo hidratantes que te ayudarán a mantener tu pelo hidratado durante los meses de verano