Estos son los vestidos más míticos de los Premios Oscar

Este domingo se celebra la 96ª edición de los premios de la Academia en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La alfombra roja de los Premios Oscar 2024 es una de las citas más importantes, tanto para los expertos y amantes de la cinematografía como para las editoras de moda, ya que reúne en una misma noche distintos talentos y disciplinas. A lo largo de casi 100 años, muchas celebrities han destacado a través de sus propuestas estilísticas que han cautivado al espectador, de tal manera que todavía residen en la memoria. Aunque la entrega de premios es el momento más especial de la gala, no podemos dudar de que todos estamos expectantes por las horas previas donde las estrellas de Hollywood posan en el photocall. Pues pueden pasar cientas de ediciones que siempre vamos a recordar el mítico vestido cisne de Björk o el vestido de ensueño de Christian Dior Couture con el que Jennifer Lawrence ganó su primer premio Oscar en 2013 en la categoría 'Mejor actriz'. Todas las famosas, junto a su equipo de estilistas, trabajan durante meses para conseguir el diseño definitivo y más en sintonía con la esencia de la modelo. No únicamente se busca un atuendo favorecedor y glamuroso, sino que en muchas ocasiones se elige para transmitir un mensaje o manifestar una causa. Como existen en el archivo estilismos dignos de rememorar, la redacción repasa los mejores looks de la historia de los Oscar.

¿Quién no recuerda el vestido princesa con escote corazón que llevó Penélope Cruz en 2007? Indiscutiblemente, la actriz española ha destacado entre la multitud varias veces y se ha convertido en una se las mejores vestidas durante años consecutivos. Siguiéndole, Zendaya revoluciona todas las alfombras rojas de todos los eventos, pero, en especial, debemos recordar la combinación de top satinado y falda de lentejuelas o el vestido amarillo cut-out, ambos diseño de Valentino. Dicha firma de lujo ha vestido a varias celebridades a lo largo de estos años, como a Julia Roberts en 2011 con un vestido largo bicolor, con el que ganó el premio a 'Mejor actriz' con la película Erin Brockovich​. Si hablamos de looks clásicos debemos hacer referencia a Cher, que siempre ha sido toda una it girl, por lo que debemos hacer mención al conjunto de top y falda sirena de Bob Mackei que lució en los Premios Oscar 1986. Asimismo, tampoco nos podemos olvidar del vestido satinado aguamarina de Edith Head que lució Grace Kelly en 1955. Entre otros muchos outfits, en los últimos años hemos sido testigos de vestidos de Alta Costura que no han pasado desapercibidos (y que han sido muy comentados). Desde el vestido degradado de lentejuelas de Jessica Chastain en 2022 hasta el diseño de tul de Amanda Seyfried en el año anterior a este, pasando por el vestido rojo con escote asimétrico que Cara Delevinge vistió en la edición pasada.

Cara Delevinge con vestido escote asimétrico de Elie Saab Couture, en Premios Oscar 2023

Model Cara Delevingne arrives for the 95th annual Academy Awards ceremony at the Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles, California, USA, 12 March 2023. The Oscars are presented for outstanding individual or collective efforts in filmmaking in 24 categories CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

Cher con conjunto de top y falda sirena de Bob Mackei, en los Premios Oscar 1986

Cher en los Oscars de 1986 larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4c192eb0

Julia Roberts con vestido bicolor de Valentino, en los Premios Oscar 2001

Julia Roberts recogió con el mencionado vestido de Valentino el Oscar como mejor actriz por su interpretación en Erin Brockovich en 2001 Archivo Archivo

Penélope Cruz con vestido princesa de escote corazón de Atelier Versace, en los Premios Oscar 2007

Penélope Cruz en los Oscar. Benkey / AFF-USA.com GTRES

Zendaya con tốp y falda de lentejuelas de Valentino Couture, en Premios Oscar 2022

Zendaya en la alfombra roja de los Premios Oscar. Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Carey Mulligan con top y falda con volumen de Maison Valentino, en los Premios Oscar 2021

Carey Mulligan en la alfombra roja Premios Oscar 2021. Chris Pizzello Agencia AP

Jennifer Lawrence con vestido escote palabra de honor de Christian Dior Couture, en los Premios Oscar 2013

Jennifer Lawrence en 2013 Steve Granitz WireImage

Zendaya con vestido cut-out de Valentino, en los Premios Oscar 2021

Zendaya en la alfombra roja Premios Oscar 2021. Chris Pizzello / POOL Agencia EFE

Björk con vestido cisne de Marjan Pejoski, en los Premios Oscar 2001

Bjork en los Oscars de 2001 larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4c192eb0

Grace Kelly con vestido satinado en aguamarina de Edith Head, en los Premios Oscar 1955

Grace Kelly recogiendo el Oscar a la Mejor Actriz por "The Country Girl" Archivo Archivo

Jessica Chastain con vestido degradado de lentejuelas de Gucci, en los Premios Oscar 2022

Jessica Chastain. ERIC GAILLARD REUTERS

Nicole Kidman con vestido bustier y falda peplum de Armani Privé, en los Premios Oscar 2022

Nicole Kidman. Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

Lupita Nyong’o con vestido celeste de Prada, en los Premios Oscar 2014

Lupita Nyong'o. Oscar a la Mejor Actriz de Reparto y, sin duda, a la mejor vestida. El «look» de Lupita, firmado por Prada, fue el más espectacular y original. larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4c192eb0

Reese Witherspoon con vestido encorsetado de Oscar de la Renta, en los Premios Oscar 2016

Reese Witherspoon larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@4c192eb0

Natalie Portman en vestido negro con detalles en dorado de Dior, en los Premios Oscar 2020

Natalie Portman. Jordan Strauss Agencia AP

Amanda Seyfried con vestido con escote pronunciado y tul de Armani Privé, en los Premios Oscar 2021

Amanda Seyfried en su llegada a la alfombra roja Premios Oscar 2021. Chris Pizzello Agencia AP

No hemos podido olvidar ninguno de estos diseños que han deleitado a todos los amantes de la moda a lo largo de todas las ediciones de los premios de la Academia.