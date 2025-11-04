Rocío Osorno brilla con el conjunto de Zara que parece de alta costura y será el más buscado para las cenas de Navidad

Rocío Osorno ha vuelto a dejarnos sin palabras. La sevillana, una de las influencers con más estilo de España, ha compartido un look en su cuenta de Instagram que ha conquistado las redes y se ha hecho viral en cuestión de horas. Bajo el título “Cuando Zara roza la alta costura”, Rocío ha demostrado que el brillo, la sofisticación y el glamour también pueden encontrarse en una firma asequible.

Su apuesta es una combinación que parece sacada de una pasarela: una falda midi de lentejuelas plateadas que es pura fantasía y un top negro con mangas abullonadas que equilibra el conjunto con un toque de elegancia contemporánea. El resultado es un look perfecto para las cenas y fiestas navideñas que se avecinan.

Una falda joya que arrasa en Zara

La pieza estrella del estilismo es la falda midi de lentejuelas de la nueva colección de Zara (149 euros), que ya se ha agotado en la web tras aparecer en el perfil de la influencer. Se trata de una falda confeccionada en un tejido de lentejuelas y abalorios plateados con un diseño tipo mosaico que refleja la luz con cada movimiento.

Además, cuenta con forro interior, cierre de cremallera oculta y un bajo asimétrico que añade movimiento y originalidad al conjunto. Es una prenda pensada para brillar en cualquier evento, y no es de extrañar que se haya convertido en una de las más deseadas de la temporada.

Con ese aire de “alta costura asequible”, la falda recuerda a los diseños artesanales de las grandes firmas, pero con el toque accesible que caracteriza a Zara. Una muestra más de cómo la marca española sabe reinterpretar las tendencias más exclusivas.

Falda. Zara

El top estructurado que equilibra el brillo

Para acompañar la falda, Rocío Osorno ha escogido el top negro de manga abullonada de la línea Zara Woman Collection (39,95 euros). De cuello redondo y silueta entallada, este diseño se distingue por sus volúmenes arquitectónicos en los hombros, que aportan fuerza y sofisticación al look.

Top. Zara

Su corte asimétrico y su tejido estructurado lo convierten en la prenda perfecta para combinar con piezas joya sin restarles protagonismo. Es el equilibrio exacto entre sobriedad y vanguardia que define el estilo de Rocío Osorno.

El look de Navidad que todas querrán copiar

La influencer completa el outfit con salones negros de tacón fino, un pequeño bolso de mano y pendientes joya, tres básicos infalibles que cierran un conjunto elegante y lleno de glamour.

Este look resume a la perfección lo que buscamos en diciembre: prendas con brillo, pero sin caer en el exceso; sofisticación, pero sin perder naturalidad. Es ideal para las cenas de empresa, las reuniones familiares o cualquier celebración navideña que requiera un toque especial.

Rocío Osorno ha vuelto a confirmar que Zara puede competir con la alta costura cuando se trata de crear diseños de impacto. Y este conjunto, que ya es viral, promete convertirse en uno de los más vistos en las fiestas que se aproximan.