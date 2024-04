El uniforme más elegante de la primavera para Carmen Lomana es una falda midi satinada estampada a todo color

Carmen Lomana no para de trabajar, por eso este año no la hemos visto aún en la Feria de Abril, pero eso no le está impidiendo dejarnos los mejores looks desde Madrid. Si el otro día era el traje de tweed rosa más glamuroso, ayer un traje con pantalones capri (o piratas), hoy es esta falda satinada a todo color. Carmen Lomana es pura inspiración para muchas mujeres de 50+ que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. Es, sin lugar a dudas, una de las celebrities más icónicas de nuestro país, y es que tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado. Aunque sí es cierto que se suma a ciertas tendencias que le parecen divertidas y arriesgadas, como por ejemplo la tendencia 'barbiecore'que lució este verano con un body tipo bañador que Carmen Lomana llevó durante sus vacaciones de verano, lo más usual es que la celebritie luzca prendas sencillas y muy discretas.

Carmen Lomana, una vez más, nos ha enamorado con este look. Las faldas satinadas son un imprescindible en el armario de toda mujer de 50+, aunque sí es cierto que es una prenda que llevan tanto las chicas más jóvenes como las más adultas pues se adapta a todo tipo de estilos y edades. Por ejemplo, las chicas más jóvenes llevan las faldas midi satinadas con unas zapatillas blancas y camisetas y, las mujeres 50+ las llevarían tal y como lo ha hecho Carmen Lomana, con un jersey, stilettos o unas Mary Jane. De cara a la primavera, podemos combinar esta falda con una camisa blanca de estilo romántico y gran cuello, ya que le aportará ese toque 'coquette' al look. Un acierto absoluto el de Carmen Lomana para un fin de semana en Madrid. Las faldas satinadas son perfectas para las mujeres de todas las edades, para todas las situaciones y para completar todo tipo de estilismos, desde uno más casual hasta uno más sofisticado, ideal para un evento más especial. Sea como sea, las faldas satinadas tienen una dosis de elegancia innata que hace que, independientemente del resto de prendas y complementos con las que la llevemos, se eleve nuestro look. Una falda satinadaes una opción ideal para crear un estilismo elegante, como el que todas nos estamos imaginando, combinándola con un top y una blazer, una blusita especial, también satinada y con unos stilettos, unos zapatos de tacón sensato o unas maxi plataformas, en función de nuestro estilo. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro en su mercadillo solidario que puso el cierre ayer, siendo un año más todo un éxito.

Carmen Lomana y su look elegante. @carmen_lomana

Una falda satinada azul con estampado rosa, que Carmen Lomana ha combinado con un jersey pico en tono rosa, para estos días más fríos de abril.