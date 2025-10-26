O los amas, o los odias: así llevan los pantalones pirata en invierno las que más saben de moda

Hay tendencias y tendencias, unas la mayoría de nosotras las aceptamos desde el minuto uno, otras van calando en nuestro inconsciente a medida que vamos a viendo a nuestras influencers o celebrities favoritas como las combinan sin esfuerzo, y otras simplemente las ves y no tienes muy claro si esa prenda o accesorio es muy tú. Bella Hadid, Blanca Padilla o influencers como Emili Sindlev ya han caído estas semanas en lo que tiene toda la pinta de que será una de las prendas estrellas del invierno, hablamos de los pantalones piratas.

Lo sabemos, desde siempre estos pantalones han estado asociados con el verano, pero siguiendo esa vertiente hacia la que está yendo la industria de conseguir que la atemporalidad sea el hilo conductor de la mayoría de colecciones, los pirata transcienden los días más calurosos para hacerse un hueco en los armarios invernales de las que mejor visten. Sí, en verano no terminaron de conquistarte y estás teniendo segundos pensamientos, esta selección que hemos preparado te va a hacer salir de dudas, palabra de editora de moda.

Los pantalones piratas más sofisticados del invierno

Lejos de aquella imagen adolescente con la que los recordábamos, los pantalones piratas han evolucionado esta temporada hacia su versión más elegante y arquitectónica. Los diseñadores y las insiders han sabido reinterpretarlos en clave sastrera, convirtiéndolos en una prenda tan versátil como inesperada para el invierno. Pantalones que dejan entrever el tobillo o unas medias con stilettos o botas de caña alta y que aportan ese equilibrio entre lo clásico y lo vanguardista que tanto atrae a las mujeres que saben de moda.

Pantalones capri de crepé con abertura, de Zara (22,95 euros)

Pantalones capri de crepé con abertura. Zara

Si tu objetivo es elevar el look de oficina o renovar tus estilismos nocturnos, este diseño de crepé con abertura de Zara es el punto de partida ideal. De silueta depurada y en negro absoluto, estiliza y alarga visualmente la pierna. La opción perfecta para llevar con mocasines, bailarinas o botas tipo kitten heel.

Pantalón capri limited edition, de Zara (69,95 euros)

Pantalón capri limited edition. Zara

Para las que buscan una versión más fashionista, el capri en tono vino de la línea Limited Edition de Zara se convertirá en un flechazo instantáneo por su caída fluida y su bajo vuelto, un guiño a la estética más parisina del momento. Basta añadir una camisa blanca y unos pendientes dorados para conseguir un look effortless de impacto.

Pantalón capri de tiro alto, de Abercrombie & Fitch (75 euros)

Pantalón capri de tiro alto. Abercrombie & Fitch

Los estampados también se cuelan en esta tendencia. Estos capri de tiro alto en vichy blanco y negro reinterpretan el clásico cuadro en clave moderna y son una opción infalible para quienes prefieren looks más femeninos con un punto retro. Combínalos con un jersey fino o una chaqueta corta estructurada para lograr ese aire de chic sin esfuerzo que tanto nos inspira.

Pantalón capri de vestir, de H&M (25,99 euros)

Pantalón capri de vestir. H&M

Y para las más atrevidas, este modelo en color rojo vibrante demuestra que esta silueta también puede ser sinónimo de poder y energía. Llévalo con blazer oversized en tono neutro o con una camisa satinada para dar protagonismo al color.

Cómo los llevan las que mejor visten

La clave está en la combinación y el estilo que busques transmitir con el outfit en conjunto, el binomio blanco y negro es siempre sinónimo de lujo silencioso, sí también cuando llevas pantalones piratas recién salidos del armario de tu adolescencia. Si buscas algo más casual un polo o camisa de rayas hará las veces, y si apuestas por llevarlos en clave nocturna, un top de satén o de acabado lencero será todo lo que necesites. ¿Con qué combinación te quedarías?