Ayuso se atreve con la falda de piel multicolor más original del otoño: así la combina con elegancia en el trabajo

Durante la entrega de los Premios Autónomos del Año 2025, Isabel Díaz Ayuso volvió a sorprender con un estilismo que no dejó a nadie indiferente. La presidenta madrileña se alejó del clásico traje de chaqueta para apostar por un conjunto lleno de fuerza, creatividad y carácter: una falda midi de piel multicolor, combinada con un top de punto gris antracita de cuello alto y mangas amplias.

El resultado fue un look equilibrado y original que proyectaba profesionalidad sin renunciar al estilo. La falda, confeccionada en piel con un patrón geométrico de triángulos en tonos burdeos, caldera, oliva y violeta, aportaba dinamismo y un toque artístico al conjunto. Un guiño a la moda artesanal que, además, refleja la personalidad de Ayuso: moderna, segura y poco amiga de los convencionalismos.

El valor del diseño español y la moda con identidad

La falda, elaborada con retales de piel cuidadosamente ensamblados, es una muestra de ese trabajo minucioso que busca dar una segunda vida a los materiales y convertirlos en piezas únicas. En un entorno institucional donde el protocolo y la sobriedad suelen dominar, Ayuso apostó por reivindicar la moda más auténtica y creativa, demostrando que también desde la política se puede impulsar el talento nacional.

XXIV premios "Autónomo del Año" Javier Lizón Agencia EFE

Detalles que definen un estilo propio

Para completar el conjunto, Isabel Díaz Ayuso optó por unos salones burdeos de punta cuadrada y pendientes verdes, una elección cromática arriesgada pero muy bien equilibrada con los tonos de la falda. El maquillaje natural y el recogido bajo aportaban serenidad y dejaban todo el protagonismo a la prenda estrella del look.

El resultado fue una imagen sobria pero innovadora, que rompe con el cliché del vestuario político tradicional. Una forma de reafirmar que la elegancia no depende del color ni de la rigidez, sino de la actitud con la que se lleva.

Ayuso, entre la política y la moda

Con este estilismo, Isabel Díaz Ayuso demuestra una vez más que su estilo es tan imprevisible como personal. Capaz de combinar la cercanía con la sofisticación, se ha convertido en una de las figuras políticas con mayor interés mediático también en el terreno de la moda.

XXIV premios "Autónomo del Año" Javier Lizón Agencia EFE

Su aparición en los premios no solo evidenció su apoyo a los autónomos, sino también su compromiso con el diseño español. En tiempos donde la imagen comunica tanto como las palabras, Ayuso deja claro que la moda también puede ser una herramienta de expresión política y cultural.

Una falda de piel multicolor y una líder que no teme salirse del guion: la combinación perfecta para reafirmar que el poder también puede vestirse de color.