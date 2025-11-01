Las botas de tacón súper bajo que más estilizan las piernas y se llevan esta temporada

Toda editora de moda aprovecha la mínima oportunidad para sacar a relucir las botas de tacón favoritas. A estas alturas del año, las tendencias en calzado de otoño-invierno 2025/26 se han hecho evidentes, con una clara mirada a la fusión de la comodidad con la modernidad. Más allá de los náuticos o las merceditas de terciopelo, las botas altas son la compra primordial de esta temporada con un gran abanico de diseños, colores o materiales.

Se tratan de un must have de fondo de armario al que recurrimos constantemente, pero si algo hemos aprendido esta vez es que no hace falta recurrir a los grandes tacones para estilizar nuestras piernas. Este noviembre veremos cómo las alturas se moderan, incluso bajan más de lo normal y con detalles que consiguen favorecer esta parte de nuestro cuerpo. Las botas de tacón super bajo permiten comodidad, así como caminar sin dolores o preocupaciones, y se adaptan a cualquier requerimiento del día a día. Además, tenemos todos los trucos para saber si un modelo estiliza o no sin tener la necesidad de probarlo. Grandes firmas de calibre como Prada o Loewe ya lo han mostrado en las pasarelas y ahora lo estamos viendo sobre el asfalto.

Cómo combinarlas estratégicamente

La buena noticia de las botas de tacón bajo es que tienen muchísimas posibilidades a la hora de combinar. Tienen la capacidad para hacer match con un sinfín de propuestas estilísticas, pero a diferencia de las más altas, permiten crear una armonía con los cortes midi o tobilleros, dejando una parte de dicha pieza al aire sin romper con la línea vertical de estilizar el cuerpo. No obstante, como decíamos, no deberíamos tener problemas en cuanto a conjuntarlas con otras siluetas o largos. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido tres looks para diferentes momentos del día para saber cómo defender unas buenas botas de tacón bajo.

Para ir a la oficina: camisa holgada + falda midi de efecto cuero

Como decíamos, los cortes midi son una de las opciones más sensatas, puesto que la bota sigue la línea de la pierna en lugar de cortar. Por ello, cogeremos un modelo en tendencia, como es protagonizado por el efecto cuero (que sienta elegantísimo en los looks de oficina) junto con una camisa satinada o clásica o una blusa holgada.

Look con botas altas. Gtres

Para citas dirunas: 'total look' monocolor

Una manera de llevaras de manera sutil para el día a día, pero sin desvincularnos del buen estilo, sería un total look monocolor para conseguir una figura esbelta y sin romper con otro color o elementos. Podría ser desde con un vestido de punto con abrigo de paño hasta un conjunto de dos piezas.

Look con botas de tacón. Gtres

Para la noche: combinación de chaqueta + minifalda

Uno de los puntos más importantes sería no cometer el error de dar todo el volumen a la parte inferior de nuestro cuerpo. Es decir, de cintura para abajo. Es por ello que debemos emplearlo en blusas, jerséis de punto, chaquetas o abrigos para crear un efecto visual armonioso. Esta vez, aprovecharemos con un binomio que siempre funciona en eventos de noche: chaqueta o blazer cropped + minifalda.

Look con botas altas. Gtres

Dónde encontrar las botas de tacón bajo ahora mismo

A veces, encontrar las botas de tacón bajo perfectas es una misión casi imposible. Sin embargo, nuestra redacción ha reunido una serie de consejos en los que nos debemos basar para conseguir las más estilizadas. Para apostar por una máxima comodidad, lo ideal sería hasta 6 centímetros de altura y huiremos las puntas redondeadas, puesto que acostumbran a acortar la silueta. En cuanto a la caña, nos aseguraremos de que no sea excesivamente ancha y que abrace ligeramente o tenga un corte limpio. Marcas como Zara, Massimo Dutti o Stradivarius han lanzado los diseños más bonitos que tienen que estar en tu armario sí o sí.

Botas en chocolate, de Massimo Dutti (189 euros)

Botas en chocolate. Massimo Dutti

Botas en negro, de Stradivarius (50 euros)

Botas en negro. Stradivarius

Botas de efecto ante, de Zara (100 euros)

Botas de efecto ante. Zara

Botas de efecto cocodrilo, de Bershka (50 euros)

Botas de efecto cocodrilo. Bershka

Botas de flecos, de Bershka (60 euros)

Botas de flecos. Bershka

Botas de efecto arrugado, de Sradivarius (80 euros)

Botas de efecto arrugado. Stradivarius

Las botas de tacón bajo se han convertido en la nueva camiseta blanca de fondo de armario. Es nuestro salvavidas cuando queremos elevar o arreglar un estilismo, pero con una máxima comodidad y sin pasar nada de frío.