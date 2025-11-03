Rocío Osorno firma el look más elegante del otoño con la falda satinada de Zara que cuesta menos de 50 euros

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana ha conquistado las redes con uno de los looks más inspiradores de este otoño, protagonizado por una falda satinada de Zara que promete agotarse en cuestión de días. En su último vídeo de Instagram, donde muestra dos formas distintas de combinarla, demuestra por qué sigue siendo una de las creadoras de contenido más elegantes del panorama nacional.

La falda en cuestión pertenece a la nueva colección de Zara y tiene un precio de 49,95 euros. Se trata de una prenda de tiro medio confeccionada en tejido satinado, con detalle de encaje negro en la cintura que le aporta ese toque lencero tan sensual y sofisticado que define muchas de las propuestas de la temporada. Su acabado fluido y su corte midi la convierten en una opción perfecta tanto para el día como para la noche, dependiendo de cómo se combine.

Dos formas de llevar la falda lencera más viral del momento

En su vídeo, Rocío Osorno propone dos estilismos completamente distintos con la misma prenda. Para el día, la combina con un jersey de punto beige de cuello redondo, creando un look equilibrado, cómodo y muy chic. El contraste entre la textura mate del punto y el brillo satinado de la falda consigue un efecto visual muy elegante. Completa el conjunto con unas botas negras de tacón fino, añadiendo altura y un aire más sofisticado sin renunciar a la sencillez.

En su segunda propuesta, pensada para una opción de tarde o noche, la creadora de contenido eleva la prenda con una chaqueta estructurada en color negro, guantes largos de piel y unas gafas de sol oversize que aportan ese punto de glamour parisino que tanto la caracteriza. El resultado es un conjunto poderoso, elegante y lleno de estilo, ideal para una cena, un evento o incluso una reunión importante donde la sofisticación es clave.

El estilo lencero, la tendencia más sensual del otoño

La falda satinada con encaje de Zara encaja de lleno en una de las grandes tendencias de la temporada: el estilo lencero. Inspirado en la sensualidad sutil de los años 90, este tipo de prendas se adapta al día a día combinándolas con básicos como camisas blancas, jerséis de lana o incluso sudaderas, logrando un contraste perfecto entre lo femenino y lo urbano.

Falda satinada. Zara

Rocío Osorno demuestra una vez más su habilidad para reinterpretar las tendencias de pasarela en versiones accesibles y reales. Su propuesta con esta falda de Zara es la prueba de que no hacen falta grandes inversiones para conseguir un look sofisticado y actual.

Así que si estás buscando una pieza versátil, elegante y con ese toque especial que eleva cualquier look, la falda satinada con encaje de Zara (49,95 euros) es una apuesta segura para tu armario de otoño.