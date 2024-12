Las faldas de flecos más bohemias por menos de 50 euros que hemos encontrado en las marcas low cost

Este 2025 está destinado a las mujeres con un fondo de armario de estilo bohemio. Nos explicamos. Tras la confirmación de esta estética como una de las tendencias más llevadas de la temporada otoño-invierno 2024/25, hemos empezado a inspirarnos en los looks de los desfiles de Isabel Marant con el objetivo de nutrirnos de las ideas más acertadas. Este estilo nos obliga a emparejarnos con las botas cowboy, las cazadoras de efecto ante o las blusas de estampados étnicos más atemporales. No obstante, en estos momentos, debemos poner atención sobre las faldas de flecos que estamos volviendo a llevar en estos momentos. Hasta el día de hoy, no se ha convertido en una tendencia evidente que veamos cada día por las calles, pero sí que estamos empezando a darnos cuenta de que las marcas de moda están lanzando sus propuestas estilísticas con mucha personalidad. Es más, las editoras de moda han detectado esta microtendencia a tiempo y se han adelantado a todos nosotros con el fichaje de los modelos más acertados. Y nosotras hemos recopilado todos para informar adecuadamente a nuestras lectoras.

Las marcas españolas low cost nos han mostrado cada una de sus versiones en cuanto a faldas de flecos se refiere. De efecto ante, de cuero o al estilo pareo para triunfar en los looksde cena de empresa o Nochebuena (que están a la vuelta de la esquina). Nuestra redacción ha investigado todos los modelos más versátiles, así como más juego darán a nuestro fondo de armario que podrás conseguir por menos de 50 euros.

Falda de flecos de efecto ante, de Sfera (46 euros)

Falda de flecos de efecto ante. Sfera

Sfera ha sacado su faceta más bohemia para presentarnos esta falda de flecos de efecto ante. Ofrecerá movimiento, diversión y alegría a todos nuestros estilismos. Una buena editora de moda correría a por ella tras saber que está a punto de agotarse.

Falda de flecos blanca, de Zara (50 euros)

Falda de flecos blanca. Zara

Para los estilismos de esta Navidad, hemos fichado esta falda de flecos de Zara en blanco. Combina con camisas oversizes, camisetas básicas o blusas con transparencias. Se trata de uno de los modelos más deseados de la última colección de la marca gallega.

Falda de flecos mini, de Mango Outlet (18 euros)

Falda de flecos mini. Mango Outlet

Una de las alternativas más económicas es esta falda de flecos al estilo pareo de Mango Outlet. Por 18 euros, podrás comenzar a retomar esta tendencia de una manera sutil tanto para los momentos festivos como para el street style.

Falda de flecos de efecto piel, de Vila (35 euros)

Falda de flecos de efecto piel. Vila

Un modelo de lo más cañero lo hemos encontrado en la firma española Vila por 35 euros. Estamos hablando de una alternativa de lo más en tendencia gracias al efecto piel que tanto estamos llevando en un sinfín de prendas.

Falda de flecos asimétrica, de Parfois (46 euros)

Falda de flecos asimétrica. Parfois

De la misma manera, hemos dado con una alternativa en Parfois con el toque distintivo de los terminados asimétricos. No cabe duda de que es uno de los últimos lanzamientos de la firma portuguesa que más ha deleitado a las editoras de moda.

No tardes en hacerte con tu falda de flecos de confianza para esta temporada con la intención de ser la primera de tu grupo de amigas en llevarla. Es una apuesta segura para revolucionar todos tus estilismos de 2025.