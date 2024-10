La falda pareo bohemia de Ana Botella también es elegante con camisa blanca y blazer a los 71 años

Esta noche, se ha celebrado en Madrid los premios 'Mujer Hoy', y de nuevo ha derrochado todo su estilo a Ana Botella. Un revista que cumple 25 años y ha querido entregarle un premio a Isabel Preysler junto a la diseñadora Diane von Füstenberg. Y hablando de iconos de estilo, además de los looks de altura de Isabel Presyler, Tamara Falcó o Carmen Lomana, hemos podido ver a la mujer de Aznar demostrar como una falda pareo bohemio también puede ser elegante para una invitada de otoño de la forma que ella la ha combinado.

Ana Botella es pura inspiración para muchas mujeres de 50+ que buscan en ella una referencia a la hora de vestir, pues la mujer de José María Aznar tiene un estilo de lo más sencillo, muy clásico y sofisticado. Ella siempre acierta con cada look que luce, tanto en su día a día como para apariciones tan importantes como la noche de ayer. En este caso ha lucido una falda pareo de estilo bohemio de Johanna Ortiz que ha combinado con una camisa blanca y una blazer a tono. Johanna Ortiz. Se trata de una firma especializada en vestidos de invitada o de cocktail que no pasan nada desapercibidos. La mayoría de sus propuestas protagonizan tanto estampados clásicos como colores neutros y relajados, así como con patrones tradicionales. Carmen Lomana, Vicky Martín Berrocal o Amelia Bono son algunas de las celebridades que también siguen a esta marca colombiana, por lo que tenemos todas las pruebas posibles para confirmar que será una de las favoritas entre los looks de invitada.

Ana Botella. Gtres

Falda midi enroscada estampada de Johanna Ortiz (915 euros)

Falda midi. Johanna Ortiz

A Chloé le debemos que este otoño 2024 todas quieran vestir como Florence Welch: el primer desfile de su nueva directora creativa, Chemena Kamali, abrió la puerta a esas prendas vaporosas que ya triunfaron con el cambio del milenio.