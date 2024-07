Por fin he comprado el vestido que siempre estaba agotado en Zara (y por menos de 18 euros)

Después de tantos intentos, tenemos el vestido perfecto y versátil para este verano. Cada verano ocurre lo mismo: andamos en busca del vestido 'todoterreno' que nos pueda solucionar cualquier urgencia estilística. Esta vez, lo hemos encontrado en Zara con descuentazo y promete ser la prenda estrella de estos meses porque siempre está agotado. Desde el primer día de rebajas, hemos estado alertas para comprarlo, pero siempre ha sido (casi) misión imposible. No obstante, nuestra redacción ha estado atenta para comprarlo una vez estuviera nuestra talla. Además, ahora lo hemos encontrado con un precio más que asequible, puesto que ha bajado de 60€ a 18€. Es decir, una ganga de las rebajas de verano en Zara que nadie podemos pasar por alto. Sin ir más lejos, estamos hablando de un precioso vestido midi beige entallado hasta las caderas con frunces, falda en forma de evasé y fluida y tirantes muy finos para atar. Ha conquistado el fondo de armario de todas las mujeres de todas las edades porque es apto tanto llevarlo en el street style con alpargatas y capazos, así como en un look de invitada con sandalias de tacón. En definitiva, es el vestido que ofrece un sinfín de combinaciones posibles para crear estilismos totalmente distintos. Asimismo, gracias a su patrón distintivo y original, simula ser propio de una creación de las firmas de lujo. Como Jacquemus o Miu Miu, por sus referencias de tejidos fluidos y delicados o la cintura baja.

¿Cómo combinar el vestido en tendencia de Zara? Gracias a su sencillez y color básico, tenemos un sinfín de opciones para elevar esta prenda a través de calzados y accesorios. Por un lado, si tienes un evento de día, opta por unas bailarinas mesh y capazos medianos, así como por un clean look y gafas de sol ovaladas. Por otro lado, si tienes un bautizo o comunión, llena de accesorios extravagantes al look para convertirte en la mejor vestida del acontecimiento. Decántante por una combinación de collares: desde chokers hasta cadenas largas. También, por pendientes con estilo old money, como redondos o a modo de moneda. Para finalizarlo y darle el toque estrella, nunca vienen mal unas buenas sandalias de tacón en dorado y un bolso mini que resalte con un color llamativo.

Vestido fruncido, de Zara (rebajado a 17,99 euros)

Vestido fruncido. Zara

El vestido más deseado por las editoras de moda está en Zara por menos de 18€. Te prometemos que no podrás despegarte de él durante todo el verano gracias a todas las posibilidades que tenemos para combinarlo.