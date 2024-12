Georgina Rodríguez se pasa el juego de la moda con un lookazo de archivo de Dior de los años 90

Georgina Rodríguez no nos deja de sorprender y se ha vuelto a pasar el juego desde Arabia Saudí con su look de archivo de Dior. ¿Qué es un look de archivo? Estrictamente hablando, la moda de archivo se refiere a cualquier pieza tomada de los trabajos antiguos de un diseñador, pero en los últimos años ha pasado a describir prendas específicas pertenecientes a colecciones históricas de ropa de esa firma. Y Georgina lo ha hecho con este increíble con un vestido de Dior de los años 90 diseñado por John Galliano que parece diseñado para ella.

Un estilismo que Georgina Rodríguez ha lucido para visitar una exposición que celebra la vida y la obra del diseñador Christian Dior en Arabia Saudita y lo ha hecho con un espectacular diseño de archivo de la firma. Georgina compartía en su cuenta de Instagram un vídeo sobre la exposición 'Christian Dior: Designer of Dreams', una colaboración entre la casa de moda francesa y la Autoridad General de Arabia Saudita. Y acompañaba el clip con este texto: ''Recomiendo encarecidamente sumergirse en la exposición 'Christian Dior': Designer of Dreams' en Riad. Un viaje mágico a través de la historia de la alta costura, que muestra las obras de arte de diseñadores visionarios durante 75 años''. Y obviamente, nosotras nos hemos enamorado del vestido, y no es para menos.

Y es que Georgina Rodríguez ha optado por hacer un homenaje con este vestido diseñado por John Galliano para Dior en la temporada SS de 1999. Se trata de un vestido acompañado de una chaqueta a juego en color negro con un escote de vértigo que ha combinado con un cinturón, guantes de encaje y un minibolsito de Dior.