Solo Georgina Rodríguez puede combinar unas botas de leopardo con un conjunto de deporte y marcarse un lookazo

El minimalismo está sobrevalorado en el armario de Georgina Rodríguez, la protagonista del reality'Soy Georgina' nos lo confirma en todas y cada unas de sus apariciones, ya sean en la alfombra roja con vestidazos de Alaïa, para irse de viaje a Londres, o simplemente para estar por casa, la modelo y empresaria tiene un armario al alcance de muy pocas y lo luce como nadie, de eso no nos cabe duda. Bien es cierto que estamos acostumbradas a ver a Gio con conjuntos de deporte y elevarlos a su máximo nivel de lujo, pero esto no lo veíamos venir, combinar un conjunto de deporte con botas efecto piernas infinitas de leopardo y un Chanel, para marcarse un lookazo, solo podía ser obra de ella.

¿Y cuál es la marca de deporte o podríamos decir athleisure favorita de Georgina? Alo, al igual que muchas otras celebrities como Kendall Jenner o Blanca Padilla, la marca californiana ha conseguido colarse en los armarios más codiciados del star system.

Courchevel cashmere full zip jacket, de Alo yoga (860 euros)

Courchevel cashmere full zip jacket Alo yoga

Una chaqueta de cashmere con cremallera en color negro que es ideal para darle un aire cozy a tus outfits invernales.

Courchevel cashmere skirt, de Alo yoga (490 euros)

Courchevel cashmere skirt Alo yoga

La falda a conjunto también de cashmere hace que cualquier look invernal sea puro lujo.

Courchevel cashmere faux fur bennie, de Alo yoga (330 euros)

Courchevel cashmere faux fur bennie Alo yoga

El accesorio perfecto para elevar aún más esos looks invernales que rezuman sofisticación por todos sus costuras, encima de ser plena tendencia, un gorro de pelo como este te mantendrá calentita incluso en las noches más frías del año.

Además de estas tres piezas de Alo, y los guantes de pelo que también intuimos serán de la marca californiana, Georgina consigue marcarse un lookazo digno de una diva como ella con unas botas altas efecto piernas infinitas de estampado leopardo que por sí solas ya son una declaración de intenciones, pero mezcladas con un total look de cashmere elevan la opulencia invernal a su máximo nivel, primero se las vimos a Jennifer Lopez con un total look de animal print y ahora ha sido Gio quien las vuelve a convertir en objeto de deseo para cualquier fashionista. Pero no todo acaba aquí, siguiendo con la estética de lujo y exclusividad que adora Georgina el toque final lo pone un mini bolso de Chanel estilo 2.55 ideal para salir a cenar y llevar contigo solo lo esencial. No hace falta decirlo, pero que conste que estamos obsesionadas con el lookazo que se ha marcado la novia de Cristiano Ronaldo.