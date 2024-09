Hablemos del mono (al más puro estilo Letizia) de Charlène de Mónaco que enamorará a las mujeres 40+

Todas las royals europeas han vuelto a su agenda de actos oficiales, como Charlène de Mónaco, monarca a la que vimos hace pocos días inaugurando su regreso junto a su marido y sus hijos mellizos. Eso sí, acompañada de una de las tendencias que más veremos en la temporada otoño-invierno 2024/2025: los colores pasteles. Pues bien, como las editoras que hemos vuelto a la oficina, la princesa consorte de Mónaco impactó con un traje sastre de americana y pantalones de vestir en azul bebé, el color que más favorece a las mujeres con la melena rubia. Ahora, ha vuelto a robar el protagonismo de los deportistas con el nuevo atuendo que hemos fichado en su fondo de armario. Hablemos del mono con estampado étnico que Charlène de Mónaco ha lucido en una cita con el deporte. La monarca ha asistido a la carrera benéfica en bicicleta acuática Calvin - Mónaco, uno de sus acontecimientos favoritos como gran amante de este deporte. No cabe duda de que ha sorprendido a la sociedad acompañada de su marido, Alberto II de Mónaco, por un imprescindible que podría llevar la Reina Letizia. Estamos hablando de un mono largo de estampado étnico que combina el blanco, el marrón y el negro creando formas geométricas. Con escote halter acompañado de abalorios junto con cut-out y el patrón perfecto para estilizar la silueta de Charlène de Mónaco. Aunque el largo del ítem nos impida observar qué calzado ha escogido la monarca, es perfecto para combinar tanto con sandalias de tacón como bailarinas o alpargatas. Eso sí, ha presumido de gafas de sol extragrandes, así como de su maravillosa melena bob larga, una de las tendencias en cortes de pelo más llevadas por las mujeres 40+.

Para Charlène de Mónaco es tradición asistir a la carrera benéfica en bicicleta acuática Calvin - Mónaco. Es más, no solamente se limita a ser una gran espectadora, sino que también ha llegado a participar en dicha competición. Como en el año 2020, que se enfrentó a un gran reto como es cruzar los 180 kilómetros que separan Córcega de Mónaco en bicicleta acuática. No obstante, durante esta edición le hemos visto presumir de fondo de armario juvenil y moderno con este mono que estamos seguras de que laReina Letizia lo llevaría para un acto oficial o en sus looks casuales del día a día.

Charlène de Mónaco. Gtres

