No hay vestido más corto (ni con más lista de espera) en Zara que el que Violeta Mangriñán ya lleva por las calles de Madrid

No solo estamos enganchadas al matcha de Violeta Mangriñán, también a sus looks, y más con este vestido corto y gris de nueva colección de Zara que ya tiene lista de espera en varias tallas. ¿Os suena? Sí, es el mismo que triunfó en verano en su versión en blanco o en negro, y que ahora la marca de Inditex ha sacado en gris para dar la bienvenida al otoño y poderlo llevar hasta con botas muy altas y una chaqueta encima. Porque no hay vestido que estilice más que este; alarga las piernas y además sienta de maravilla. Por eso no nos extraña que esté arrasando en ventas y que no lo dejemos de verlo lucir a las influencers en todos los colores disponibles. Pero este gris que Violeta lleva por las calles de Madrid grita otoño 2024.

Los looks que mezclan prendas y accesorios grises y granates se han convertido en los más repetidos por las expertas en moda este invierno, haciendo de esta elegante fórmula en una tendencia en sí misma. Y este otoño 2024 no los vamos a dejar de ver. Por eso, a unos días que arranque la estación más cozy del año, nos imaginamos este mini vestido gris de Zara que ya se ha comprado Violeta Mangriñán con unas botas muy altas burdeos, un bolso de ese tono o incluso un trench granates para estos días más fríos de septiembre en la ciudad.

Vestido corsetero frunces, de Zara (35,95 euros)

Vestido corsetero. Zara

Echando un vistazo a las tendencias de 2024 que ya se dibujan como imprescindibles, hay una que no tiene que ver con prendas ni accesorios en concreto, sino que trata de combinar dos colores: gris y granate. Por eso este vestido de Zara nos parece la compra perfecta para empezar otoño.