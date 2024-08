Helen Lindes presume de embarazo con el bikini que más potencia el bronceado

Estamos de celebración. Una de las noticias más enternecedoras se ha hecho eco entre la sociedad española: Helen Lindes está embarazada de su tercer hijo con Rudy Fernández. Desde el inicio de su relación en 2015 se han convertido en una de las parejas más icónicas entre la sociedad y, tras la retirada de Rudy Fernández en baloncesto, la familia ha desvelado este secreto que nos tenían guardado. "Nos hace mucha ilusión compartir con vosotros esta maravillosa noticia: ¡¡Ampliamos la familia!! Bebé número 3 en camino…", comunica la modelo a través de su cuenta de Instagram. Junto a este texto podemos observar una serie de fotografías en la que aparece la familia al completo, donde sus dos hijos Alan y Aura son partícipes del momento tocando la barriga de Helen Lindes. Ambos fueron padres por primera vez en 2016 y, dos años después, dieron la bienvenida a su segunda hija. Ahora, Helen Lindes y Rudy Fernández serán una familia numerosa, dando la bienvenida a este tercer bebé en camino. No cabe duda de que su círculo de amigos más cercano no puede demostrar más felicidad ante el anuncio del embarazo de Helen Lindes. Desde Elena Tablada hasta Marta Carriedo o María Castro han comentado la publicación de la celebridad dando la enhorabuena a la gran familia. Eso sí, las editoras de moda no han podido resistirse a fijarse en la vestimenta que ha elegido la modelo para darnos la noticia: bikini en blanco combinado con camisa transparente del mismo color confeccionada con una tela ligera y fresquita.

Centrémonos en el bikini favorito de Helen Lindes para anunciar su tercer embarazo. Lo cierto es que, si tenemos en cuenta las tendencias en trajes de baño, estamos hablando de un bikini que está al orden del día en términos de moda. Se trata de un modelo en blanco, y con detalles de líneas finas, que cuenta con una parte de arriba en forma de triángulo (uno de los modelos más recurrentes por todas las mujeres, ya que sienta bien a todo tipo de pecho) y con una parte de abajo en forma de braguita con tiras delgadas en los laterales. Además de ser uno de los bikinis más básicos y que nunca pasa de moda, es el perfecto para potenciar y presumir del bronceado que has conseguido este verano.

Helen Lindes anuncia su embarazo. @helenlindesgrif

Helen Lindes anuncia estar embarazada de su tercer hijo con esta publicación de familia donde se puede transmitir toda la emoción y alegría que sienten.