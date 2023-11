Hemos encontrado en el armario de Sonia Ferrer la americana camel perfecta que las expertas en moda van a agotar en Zara

Está claro que necesitamos prendas versátiles y clásicas para jugar con nuestro armario en la temporada de otoño-invierno. Y no hay una mayor representación de estas dos cualidades que la queridísima americana, una pieza imprescindible en el vestidor de una experta en moda. Pues bien, Sonia Ferrer ha acudido al Madrid Horse Week, junto con su marido Sergio Fontecha (y han demostrado mucho amor), con la americana camel perfecta que van a agotar todas las mujeres clásicas. Y es que no hay mejor propuesta que ir a ver un evento hípico que con un look que siempre funciona para todos los momentos: americana estructurada, jeans rectos y camiseta básica. Indiscutiblemente, es un estilismo que podría llevar Tamara Falcó o la mismísima Reina Letizia para un acontecimiento real. Lo que más te va a interesar saber es que puedes copiarle el outfit de escándalo a la periodista hoy mismo, porque tienes disponible esta americana camel en Zara por menos de 50 euros.

La blazer es la aliada ideal de cualquier celebrity e influencer, ya que es la típica pieza de abrigo que eleva el look lleves el estilo lo que lleves. Desde con un minivestido sencillo hasta con el conjunto de leggings y botas que ha vuelto a poner de moda Paula Echevarría. Y es que podemos tener diversas americanas en nuestro ropero, pero la que no puede faltar es la de corte recto en colores neutros: negro, marino, blanco o camel. Además, la blazer que luce Sonia Ferrer es la más acertada para las mujeres elegantes y sofisticadas, pues el sencillo toque de los botones decorativos y su cierre cruzado hacen de su estilismo mucho más profesional para ir a la oficina mañana mismo.

Sonia Ferrer con americana camel y su marido Sergio Fontecha. Gtres

Americana camel, de Zara (50 euros)

Americana camel. Zara

Sonia Ferrer te ha dado el mejor consejo de domingo para saber cómo ir vestida mañana al trabajo. Si quieres apostar por lo seguro, lúcela con unos pantalones de pinza del mismo color o, si eres más arriesgada, puedes darle un toque más preppy con una falda.