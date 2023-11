La Reina Sofía se va de mercadillo solidario con el look con traje y botines que tu abuela va a llevar en Navidad

El Rastrillo de Nuevo Futuro acaba de abrir su puertas en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles en Madrid este viernes y estará abierto hasta el domingo, y ahí no podía faltar la Reina Sofía que ha inaugurado de nuevo el mercadillo, después de tres años sin celebrarse, esta vez eso sí, sin la compañía de la Reina Letizia, que pese a ser invitada no ha podido acudir. Durante años, marcaba el principio de las Navidades. Esta almoneda solidaria, que fundó Carmen Herrero Garralde, cumple cincuenta y cinco años desde su primera apertura. Eso sí, aún tenemos la esperanza que la Reina Letizia nos sorprenda con su asistencia fuera de agenda este fin de semana, como hizo el pasado en la firma de Sonsoles Ónega. Con la ausencia de Letizia, no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismos de la Reina Sofía con un traje gris con rayas diplomáticas, camiseta blanca interior, collares de abalorios que tanto le gustan a ella, y botines de tacón sensato.

Un look que perfectamente podrían llevar nuestras abuelas a cualquier comida de Navidad y que la Reina Sofía ha combinado con un broche de flor y un pañuelo estampado encima, para evitar coger frío en el cuello, y además, darle un toque de luz y color a su estilismo.

La Reina Sofía acude a la inauguración de 'El Rastrillo de Nuevo Futuro' José Ramón Hernando EUROPAPRESS

Esta vez tiene previsto almorzar en el bar Puerta del Sol, con un menú diseñado por Sandro Silva. Durante años, se reunía a mediodía con su cuñada la infanta Pilar. Hasta su fallecimiento, fue una de las impulsoras de que esta iniciativa tuviera repercusión mediática, que significaba recaudar más dinero para los hogares. Son también fijas Ágatha Ruiz de la Prada, que tendrá su propio puesto, y Cristina Benetton, el suyo. Esta última ha cedido toda la ropa y complementos para la ONG. Laura Ponte es otra de las mujeres solidarias que dedicará su tiempo a apoyar la iniciativa. La firma Pertegaz, Jorge Vázquez, Mimoki o las alfombras Kilombo Rugs han donado distintas piezas para la ocasión.