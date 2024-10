Hemos encontrado la sudadera de Zara más básica que Vicky Martín Berrocal lleva en su cita con José Luis Martínez-Almeida

No podemos empezar mejor la semana que escuchando el nuevo episodio del podcast de Vicky Martín Berrocal, porque si no teníamos suficiente con que nos inspirara con sus looks, ahora también con sus entrevistas. Vicky Martín Berrocal lleva más 30 años de trayectoria profesional, pero en este videopodcast es ella quien sienta a algunos de sus mejores amigos para conversar sobre la vida. Un podcast premiado, del que la andaluza está muy orgullosa, y si el proyecto empezó con una charla con Ayuso, ahora uno de los primeros invitados de esta segunda temporada ha sido José Luis Martínez-Almeida para hablar de su boda con Teresa Urquijo. Y como siempre, siguiendo la estética del podcast, Vicky lo ha hecho enfundada en un chándal básico de Zara. Y nosotras nos hemos enamorado de la sudadera

“En esta charla no se habla de política porque de política ya hablan otros. Ya sabéis que mi único interés con cada invitado es conocer a la persona que hay detrás del personaje, y os puedo asegurar que esta charla os va a gustar mucho. Gracias Martínez-Almeida por permitirme conocerte así”, escribía la propia Vicky Martín Berrocal en su cuenta de Instagram oficial. ¿La mejor noticia? Que ahora han creado una cuenta propia del podcast y nos ha dejado de donde es su chándal negro básico pero con ese toque chic que tanto nos gusta. Y nosotras necesitamos la sudadera hasta para llevarla con una blazer más elegante encima y unos vaqueros, o simplemente para un look cómodo completamente de chándal como ha hecho ella.

Sudadera felpa básica de Zraa (15,95 euros)

Sudadera felpa. Zara

Una sudadera negra básica que es la única prenda que nos gustaría poder lucir en esta semana fría y lluviosa de otoño en Madrid, e ir en chándal de forma tan chic como lo hace Vicky Martín Berrocal.