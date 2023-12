Hemos visto que las influencers españolas se han obsesionado con la chaqueta de punto con cremallera y nosotras te vamos a enseñar cómo combinarla

Las chaquetas de punto han sido una de las prendas básicas más utilizadas durante este otoño y van a ser las que las chicas más modernas van a seguir llevando en invierno. Y es que siempre han estado en el fondo de armario de todas (porque son ponibles con todos los looks), pero las favoritas de las influencers y celebrities han sido las chaquetas de punto con cremallera. Muchas marcas españolas y low cost como Zara, Mango o H&M han lanzado los modelos más icónicos para que consigamos unos estilismos de ensueño y calentitos. ¿Quién no ha tenido la chaqueta de punto gordita en gris de Zara? Varias de nosotras y, si no, será la que te pidas para Papá Noel o Reyes Magos. Pues no hemos parado de ver hauls de las creadoras de contenido con esta pieza tan viral. Indiscutiblemente, se trata de una prenda de ropa que debe ser esencial en el vestidor de cualquier chica, desde con un estilo clásico hasta con uno más extravagante, pasando por el famoso effortless que está tanto de moda. Se adapta bien al cuerpo y forma parte de nuestro truco para sobrevivir al frío: vestir capa sobre capa.

Desde los modelos más básicos hasta los más raros y creativos. Por un lado, las chaquetas de punto son una prenda muy gustosa y cómoda para los días más perezosos, en los que no tienes fuerzas para pensar sobre el look. Por otro lado, te elevan el estilismo en un momento para convertirte en toda una it girl. Y es que también son la aliada perfecta para combinar con prendas básicas que nos facilitan las mañanas de contratiempo. No obstante, las influencers nos han llenado nuestro feed de Instagram con fórmulas de combinarlas de lo más innovadoras. Desde el match de la chaqueta de punto con falda ejecutiva y zapatos con suela track hasta el más rompedor con joggers y merceditas con calcetines, pasando por el socorrido de jeansrectos y americana. Sin embargo, también los hemos visto lucir mezclados con otras tendencias, como con pantalones cargo y botas UGG o traje dos piezas de americana y falda mini.

Con falda ejecutiva y zapatos con suela track

Con jeans rectos y americana

Con joggers y merceditas con calcetines

Con traje de americana y falda

Con pantalones cargo y botas UGG

La chaqueta de punto con cremallera es la prenda definitiva que toda mujer debe tener en su fondo de armario para todos los looks. Porque es calentita, agradable y eleva una vestimenta sencilla. Y ahora es el momento para que te compres la que mejor te sienta y en sintonía con tu estilo.