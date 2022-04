Para presumir de vientre plano, dice Sara Baceiredo que tenemos que tener esta chaqueta de punto de Mango

El frío y la lluvia se va alejando, y poco a poco, aparece el calor y el sol. Sara Baceiredo nos ha enseñado cómo tiene que ser un look de 10 para este verano con un efecto vientre plano incluido. Eso sí, desde hace un tiempo que no paramos de ver prendas de Mango en sus conjuntos. Está claro que esta firma es un básico en el armario de la influencer. Si ya nos habíamos enamorado de las sandalias acolchadas de Sara Baceiredo, ahora toca un nuevo flechazo y por la tanto, una nueva compra segura. La influencer ha encontrado esa chaqueta de punto que nos valdrá tanto para no pasar frío, ni calor. No podemos obviar, el toque noventero de la prenda que tanto nos gusta.

Recientemente hablamos de la chaqueta de tweed de Paula Echevarría, y de nuevo volvemos a encontrar otro tipo de chaqueta, pero con un estilo muy diferente. Si eres fan de los looks de celebrities como Dua Lipa o Madame de Rosa, te recordará mucho la chaqueta de Sara Baceiredo a una que tienen ellas. La única diferencia que encontrarás es el precio.

De los creadores del pantalón efecto plano, ahora llega el momento de chaqueta de punto con el mismo resultado. Está claro que esta chaqueta queda fenomenal con un pantalón baggy e incluso uno de tiro bajo. Sara Baceiredo está ahora en Sevilla para disfrutar de la Feria de Abril, y para ir hasta allí utilizó este conjunto. Nosotras podemos escoger esta prenda para ir a probar el nuevo menú de Zielou o tomar un cóctel en Lovo Bar.

¿Necesitas esta chaqueta? No te preocupes, hemos localizado la prenda. Por cierto, quedan todavía, pero seguramente a lo largo del día, Mango pondrá el cartel de agotado.

CHAQUETA DE PUNTO (29,99 €)

Chaqueta de punto. FOTO: Mango

Esta chaqueta de Mango queda genial a todo tipo de cuerpo. Tanto por su diseño noventero y por el color nude, nos parece que es un básico en esta temporada. Ya tenemos ganas del buen tiempo y vestir con diseños alegres, atrevidos y elegantes.