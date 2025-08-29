De Hiba Abouk a Amal Clooney o Emma Stone: los vestidos de invitada en una segunda jornada del Festival de Venecia 2025

Seguimos analizando, así como comentando, los looks de las invitadas en la alfombra roja del Festival de Cannes 2025. Como decíamos, el certamen más emblemático y antiguo dentro del sector cinematográfico, convirtiéndose también en el primer gran acontecimiento de la temporada de otoño. Hasta el 6 de septiembre, disfrutaremos de las diferentes proyecciones más esperadas del momento en la Sala Grande del Palacio del Cine de el Lido, siendo unos minutos antes donde se deslumbran todas las celebridades, actrices e influencers en el Palazzo del Cinema.

La 82 ª edición del Festival de Venecia está acogiendo un excelente despliegue de looks, cumpliendo su correspondiente dress code en su totalidad. Una vestimenta arreglada con esmoquin, trajes de gala o vestidos largos, como acaban de hacer personalidades del calibre como Cate Blanchett, Heidi Klum (acompañada de su hija Leni) o Tilda Swinton, entre muchas más. Durante este jueves a la mañana han llegado las grandes estrellas desde sus vaporettos haciendo una entrada triunfal, como Emma Stone, Kim Kardashian o Amal Clooney, y ahora son muchas más celebridades las que están siendo el foco de todas las miradas. Diseños hecho a medida, vestidos vintage o referencias sobre la pasarela, estos son todos los looks de la segunda jornada de la alfombra roja del Festival de Venecia.

Los mejores looks de la segunda alfombra roja del Festival de Cannes 2025

Emma Stone sigue los pasos para convertirse en la invitada más elegante y minimalista con un estilismo de ensueño. Con toda delicadeza, luce un vestido largo en un crudo empolvado con bordados de cristales, de escote recto y tirantes delgados. Un cuerpo perfectamente ajustado a la silueta que sigue de una sobrefalda de globo que se posiciona por encima de una de corte recto. Lo combina con la mínima joyería (y la que porta es discreta), presumiendo de un corte de pelo pixie de lo mas juvenil y moderno.

Italy Venice Film Festival Bugonia Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Una de las celebridades españolas que ha estado presente en el Festival de Venecia ha sido Hiba Abouk de la mano de un diseño hecho a medida de Intimissimi. Siendo la más creativa, ha deslumbrado con un vestido largo con cola de lo más sensual donde las prendas de lencería toman el protagonismo con encajes, transparencias y detalles cut-out. Lo ha completado con sandalias de tacón a tono y joyería de diamantes junto con un recogido elegantísimo al estilo clean look.

Hiba Abouk en el Festival de Venecia 2025. Gtres

Amal Clooney ha acompañado a su marido, George Clooney, al estreno de su película Jay Kelly. Ha deslumbrado con un vestido buganvilla mini de escote corazón, cuerpo drapeado con botones delanteros decorativos e impresionante cola. Lo ha completado con sandalias de tacón metalizadas de efecto 'piernas infinitas', a juego con el clutch, y presumiendo de melenaza rizada.

Jay Kelly Premiere - 82nd Venice Film Festival RICCARDO ANTIMIANI Agencia EFE

Para convertirse en la más romántica, Naomi Watts ha reinado la alfombra roja con un vestido de tul en color nude, de escote corazón y falda con cola sutil. Lo que más ha llamado la atención ha sido el minucioso bordado de motivos florales con pedrería multicolor, así como de un lazo en negro en la cintura.

Italy Venice Film Festival Jay Kelly Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Laura Dern, compañera de reparto con Clooney, ha alcanzado ser una de las más originales del acontecimiento. Un vestido de escote palabra de honor con efecto degradado de negro a verde con material de lentejuelas superpuesto para dar un toque más glow. También, por encima vemos una capa que destaca por una cascada de abalorios en negro.

Italy Venice Film Festival Jay Kelly Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Alicia Silverstone, por su parte, con un vestido camisero largo en blanco de cuello ligeramente subido con fular incluido, mangas abullonadas y botonadura delantera oculta. Lo ha elevado con sandalias de tacón de plataforma con rojo y melena suelta desenfadada con un aire más natural.

Italy Venice Film Festival Bugonia Red Carpet Scott A Garfitt/Invision/AP Agencia AP

Un nuevo repertorio de looks deslumbrantes en el Festival de Venecia 2025 que no han dejado indiferente a nadie. Como siempre ocurre edición tras edición, durante estos días descubriremos aquellas piezas que se convertirán históricas y memorables.