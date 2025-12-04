Inés Domecq deslumbra en la fiesta de LA RAZÓN con el vestido negro que confirma su poder en la moda española

Inés Domecq volvió a demostrar anoche por qué es una de las mujeres más influyentes en la moda española. La diseñadora, creadora de The IQ Collection, se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles de la gran fiesta de Navidad de La Razón, donde recibió el Premio al Momento Artístico del Año, un reconocimiento a su trayectoria, a la proyección internacional de su firma y a su aportación estética, que ha redefinido la elegancia contemporánea en nuestro país.

La cita, celebrada en la sede del periódico, reunió a más de 500 invitados del ámbito cultural, político y empresarial, convirtiéndose en uno de los encuentros más importantes del calendario pre-navideño. En ese escenario, Domecq brilló con un look que resume a la perfección la esencia de su estilo: sofisticación, carácter y una sensibilidad artesanal que la han posicionado en lo más alto del diseño español.

Un vestido negro impecable que captura la elegancia moderna

Para la ocasión, Inés Domecq escogió un vestido negro largo, de líneas limpias y una silueta ligeramente estructurada que potencia su porte natural. El diseño, confeccionado en un tejido fluido pero con presencia, destaca por su escote halter, uno de los cortes que mejor definen la estética depurada que ha hecho reconocible a su firma.

Inés Domecq y Tana. Gtres

El vestido cae con un movimiento sutil que añade profundidad al estilismo sin necesidad de ornamentos, reflejando ese “menos es más” que Inés domina con maestría. La diseñadora completó el look con sandalias negras de tacón fino y joyas discretas, que aportan brillo sin restar protagonismo al conjunto. El resultado: una imagen poderosa, sobria y totalmente coherente con su sello personal.

Un discurso que conecta moda, emoción y raíz andaluza

Además de su impecable estilismo, Inés Domecq protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al recoger el premio. En su intervención agradeció el reconocimiento y subrayó el simbolismo de recibirlo el 4 de diciembre, Día de la Bandera de Andalucía, una tierra que —como ella misma expresó— “está en el alma de cada una de las prendas que creamos”.

Habló también del espíritu que define a The IQ Collection: un proyecto nacido desde la artesanía y el saber hacer tradicional, pero con una mirada moderna y luminosa. Una marca que se ha convertido en sinónimo de estilo español dentro y fuera de nuestras fronteras, y cuyo crecimiento ha consolidado a la diseñadora como una de las voces creativas más sólidas del sector.

Una presencia que trasciende el personaje y confirma su impacto

Al margen del glamour de la alfombra azul y de su impecable puesta en escena, el verdadero protagonismo de Inés Domecq estuvo en la relevancia de su labor como creadora y empresaria. Su presencia no responde ya a un personaje mediático, sino al peso específico de una mujer que ha transformado el panorama de la moda nacional con un lenguaje propio y reconocible.

Su look en la fiesta de La Razón no solo acompañó ese mensaje, sino que lo amplificó: sobrio, elegante, consciente de su identidad y profundamente coherente con el camino que ha construido. Un estilismo que confirma, una vez más, que Inés Domecq no sigue tendencias: las crea.