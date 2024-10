La Infanta Elena se va de cena en Sanxenxo con el look de otoño que nunca falta en su maleta

La Infanta Elena ya está en Sanxenxo con uno de estos uniformes que nunca faltan en su maleta de otoño. Y es que este jueves el Emérito ha celebrado una cena en la casa de Pedro Campos a la que, además de su hija, han asistido la infanta Margarita, Carlos Zurita, y sus hijos María y Alfonso. Confirmando su apoyo incondicional con el Rey Juan Carlos tras la filtración de sus imágenes y sus controvertidos audios con Bárbara Rey, la Infanta Elena ha sido el último miembro de su familia en llegar a Sanxenxo para estar al lado del Emérito en estos difíciles momentos.

Y ahí es donde nosotras nos hemos fijado en el estilismo de la Infanta Elena con el sombrero que nunca falta en sus looks en todas las épocas del año, y menos en octubre. La madre de Victoria Federica siempre nos da clases de estilo, este outfit es genial para otoño, porque, este año avisamos desde ya, se llevan los sombreros en todas sus modalidades, pero, antes de meternos con ese tema, analicemos el look de la Infanta Elena, porque no se le ha escapado una tendencia. La Infanta Elena ha sacado del armario su complemento fetiche, el sombrero que esta temporada está muy en tendencia. Firmas como Louis Vuitton se inspiran en el 'western', Beyoncé lanzará un disco 'country' y las expertas en moda ya han desempolvado el sombrero de ala ancha. La estética de la América profunda está de moda, y la Infanta Elena lo sabe porque es su accesorio favorito desde siempre.

La Infanta Elena en Sanxenxo. Gtres

Elena ha viajado a Pontevedra la tarde de este jueves para estar con su padre y además ha coincidido con sus tíos, los duques de Soria, y con sus primos, Alfonso y María Zurita. Este encuentro familiar ha incluido una cena privada que ha tenido lugar en la casa de Pedro Campos, donde se aloja el anterior jefe del Estado cuando está en Galicia.