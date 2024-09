De la Reina Sofía y la Infanta Cristina, a Irene Urdangarin o Sassa de Osma, los looks de las invitadas a la preboda de Teodora de Grecia

Mientras el Rey Felipe VI y la Reina Letizia visitaban a la Princesa Leonor en Marín (Pontevedra), en Atenas se celebraba la cumbre de royals europeas más esperada del año con motivo de la preboda de la princesa Teodora de Grecia. La capital griega se convirtió en el escenario de una auténtica pasarela de estilo, en la que las invitadas reales hicieron gala de sus mejores looks. El Museo Bizantino y Cristiano de Atenas fue el escenario de una noche llena de glamour, donde cada invitada demostró que la moda sigue siendo un pilar fundamental en las apariciones públicas de la realeza. Desde la Reina Sofía hasta las jóvenes promesas de la casa Urdangarin, todas apostaron por estilismos que reflejaban tanto su personalidad como las tendencias de esta temporada.

Este evento ha reunido no solo a la realeza europea, sino también algunos looks de invitada perfecta con los que estamos seguras más de una va a inspirarse en sus próximos eventos. Desde los conjuntos más tradicionales hasta los looks frescos y juveniles, cada una de las invitadas ha sabido reflejar su estilo personal, manteniéndose fiel a sus raíces pero sin dejar de lado las tendencias actuales. La boda promete ser un desfile de elegancia y moda real que dará mucho de qué hablar.

La Reina Sofía

Reina Sofía. Gtres

La Reina Sofía llevó un conjunto de seda con estampado floral en tonos púrpura y verde. Completó el look con un collar de cuentas, un clutch beige y un chal claro.

Infanta Cristina

Infanta Cristina. Gtres

La Infanta Cristina lució una blusa plateada de lentejuelas y una falda verde agua, añadiendo brillo y sofisticación a su conjunto, completado con un clutch a juego y pendientes llamativos.

Infanta Elena

Infanta Elena. Gtres

La Infanta Elena optó por una blusa blanca clásica y un chal de mantón de Manila en tonos rojos, junto con pantalones negros y un bolso negro. Un look tradicional y elegante, lleno de historia.

Irene Urdangarin

Irene Urdangarin. Gtres

Irene Urdangarin, una de las mejores vestidas de la noche, sorprendió con un vestido halter de estampado geométrico en tonos azules y verdes, con pendientes largos y un peinado recogido, aportando frescura y dinamismo.

Princesa Teodora de Grecia

Princesa Teodora de Grecia. Gtres

La princesa Teodora eligió un vestido satinado blanco de Celia Kritharioti con un lazo en la espalda, complementado con un clutch de perlas de Cult Gaia, equilibrando simplicidad y dramatismo.

Princesa Marie-Chantal de Grecia

Princesa Marie-Chantal de Grecia. Gtres

Marie-Chantal deslumbró con un vestido midi azul de Louis Vuitton y accesorios dorados de Begum Khan y Aquazzura, apostando por elegancia y detalles metálicos.

Princesa Nina de Grecia

Princesa Nina de Grecia. Gtres

Nina optó por un vestido de encaje también en azul de Huishan Zhang, complementado con un bolso de Chanel y sandalias de Francesco Russo, mezclando lo clásico y lo moderno.

Princesa Olympia de Grecia

Princesa Olympia de Grecia. Gtres

Olympia lució un vestido plisado de Prada en tono metálico, con un clutch original de la colaboración Olympia Le-Tan x Olympiagreece, un look atrevido y juvenil.

Sassa de Osma

Sassa de Osma. Europa Press

La siempre acertada Sassa eligió un vestido floral rojo de Philippa 1970, que complementó con un bolso Lady Dior y pendientes de perlas, reflejando su elegancia natural.

Ana María y Arrietta Morales y de Grecia

Ana María Morales y de Grecia Gtres

Ana María optó por un vestido con estampado animal y detalles cut-out de Zara, mostrando que la moda accesible también puede brillar en eventos reales. Su hermana Arrietta lució un vestido satinado en tono borgoña de Zara, con un escote drapeado y una abertura en la espalda, perfecto para una ocasión especial.

Estamos deseando ver con qué looks nos sorprenden esta tarde en una de las bodas royals más esperadas del año.