Las influencers 50+, como Pilar de Arce, apuestan por el vestido largo súper colorido para alegrar los días de invierno

Se nos ha olvidado los looks de brilli brilli de Navidad cuando hemos visto el vestido más alegre y colorido de Pilar de Arce. ¿Quién dice que no podemos llevar una prenda con inspiración a la primavera en pleno invierno? Nosotras estamos de acuerdo con la influencer. Y es que, además, estamos seguras de que todas las mujeres de más de 50 años van a copiar el estilismo en estos momentos, porque este vestido es la pieza definitiva para declararte como la experta en moda por excelencia. Pues bien, Pilar de Arce sabe jugar muy bien sus cartas y es consciente de cómo combinar este vestido maxi súper colorido con las prendas perfectas para estar en sintonía con las tendencias de este otoño-invierno 2023/2024. Y es que nos estamos refiriendo al socorrido abrigo largo de paño en color marrón, las botas de tacón mega altas en el mismo tono junto con el bolso más moderno. Indiscutiblemente, una vez más, Pilar de Arce ha lucido un look que podríamos sacarle partido en cualquier época del año.

Mujeres 50+, como Susi Rejano o Carmen Gimeno, también se declaran amantes de las prendas versátiles y atemporales, como este vestido de Pilar de Arce. Asimismo, es una pieza que favorece nuestra silueta gracias al escote en pico, el ajuste en la cintura y la falda de vuelo. En definitiva, es un vestido que queda bien a todas las mujeres de todas las edades. Y no solamente ha enamorado a las influencersde más de 50 años, sino que también a todos sus seguidores que no han parado de preguntar en su publicación de Instagram sobre de dónde es el vestido. Pues, es un diseño de Seeiou y en estos momentos está agotado, pero todas las mujeres esperan que pronto se reponga. Y es que las más rápidas se van a apuntar a la lista de espera para conseguirlo cuanto antes.

Vestido largo estampado, de Seeiou (98 euros)

Si quieres alegrarte los días de invierno, Pilar de Arce te muestra el vestido largo definitivo para conseguirlo. Apúntate a la lista de espera para ser la primera en comprarlo.